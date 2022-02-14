Пассажиры автобусов чаще всего получали травмы в Смоленской области

Чаще всего пассажиры городских и пригородных автобусов, а также маршрутных такси, получали те или иные травмы в Смоленской и Новосибирской областях, а также в Санкт-Петербурге. Эксперты "АльфаСтрахования" проанализировали выплаты компании по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика с 2019 по 2021 годы.

Напомним, что по этому виду страхуется весь общественный транспорт. При этом на выплату могут претендовать не только те пассажиры, которые получили травму в результате ДТП, но и получившие травму, например, в автобусе без всякой аварии. Падение в автобусе вообще ДТП не считается. Тем не менее, большинство травм пассажиры получают именно в результате такой неприятности.

Самым распространенным поводом для обращений пострадавших пассажиров за выплатами были легкие телесные повреждения, в числе которых - ушибы мягких тканей и сотрясения головного мозга разной степени. Далее идут переломы ног или рук. На третьем месте - травмы тяжелой степени. Например, перелом бедра.

В основном пассажиры получали травмы легкой и средней тяжести из-за падения в салоне общественного транспорта, вызванного резким торможением водителя в попытке избежать ДТП. Если же уйти от столкновения не удавалось, то тяжесть увечий возрастала прямо пропорционально серьезности аварии.

Совокупно за три года в результате полученных травм легкой степени пострадавшие получили компенсации на общую сумму более 7,5 млн рублей, из-за ущерба здоровью средней степени - 47,6 млн, а в результате нанесения тяжкого вреда здоровью - свыше 34,4 млн. Кроме того, за этот период выплачено 22 млн рублей в результате летальных исходов из-за ДТП с участием общественного транспорта.

Наиболее высокое количество выплат за это время пришлось на долю Смоленской области - 15,3% случаев. На втором месте Санкт-Петербург с 13,4% выплат. На Новосибирскую область пришлось 10,5% случаев. Четвертое место разделили сразу два субъекта - Москва и Ставропольский край - по 9,5%. Замыкает первую пятерку Челябинская область с 6,0%. Также в десятку лидеров вошли Пензенская область (5,9), Воронежская область (4,3%), Алтайский край (2,7%) и Сахалинская область (2,5%).

- С 2013 года в России действует закон, согласно которому все пострадавшие в общественном транспорте имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу. Чтобы быть застрахованным, пассажиру достаточно купить и сохранить билет на проезд. В случае ДТП каждый потерпевший получает фиксированную сумму за конкретную травму. При этом размеры выплат зависят от вида увечий и степени их тяжести, - говорит руководитель управления страховых выплат по транспортным и морским рискам компании Екатерина Тарабуева.

Размер выплат пострадавшим рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства. Максимальный лимит по жизни и здоровью установлен 2 млн рублей. Стоимость каждой травмы определяется в процентном соотношении от этого лимита.

Пострадавшему пассажиру выплачивается фиксированная сумма за конкретную травму, при этом не требуется подтверждения фактических расходов на лечение. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей - от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальные травмы - ушибы или ссадины - оцениваются в 1 тысячу рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн.

Напомним, что в ОСАГО выплаты считаются также, но лимит там всего 500 тысяч рублей. А значит, каждая травма будет в четыре раза дешевле.

Если автобус попал в ДТП, то его пассажир должен обращаться за выплатой именно по ОСГОП, а не по ОСАГО. Если автобус наехал на человека, переходящего дорогу, то тот может претендовать на выплату только в пределах ОСАГО.