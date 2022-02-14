С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому

Пандемия как никогда обострила в обществе значение двух профессий - врача и учителя. И те, и другие оказались на переднем плане: врачи спасают жизни в больницах, учителя сохраняют жизнь в школах, пусть нередко и удаленно.

Учитель - герой нашего времени. Герой, который до сих пор не получил сполна общественного внимания и понимания, зарплаты и заботы.

По последним данным Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата школьных учителей в 2021 году в России составляла около 44 тысяч рублей. Это со всеми надбавками, не учитывая доплаты за классное руководство. Но средняя зарплата - как средняя температура по больнице: в каждом регионе и у каждого учителя она все равно своя. И, увы, далеко не всегда достойная.

Например, в Ингушетии в среднем учителя получали в месяц чуть больше 22 тысяч рублей. В Северной Осетии - 25 с небольшим тысяч рублей. Зарплаты в Северо-Кавказском федеральном округе в целом - из самых низких в стране. В Тверской области - 27,7 тысяч, в Мурманской - уже около 60 тысяч, в Москве - 100 с лишним, на Чукотке - и вовсе 112 тысяч.

Дело в том, что зарплата учителей - это оклад, который привязан к минимальному размеру оплаты труда, и целый "воз" разных надбавок и выплат, которыми в регионах распоряжаются по своему усмотрению.

С нового учебного года, по решению правительства, в 6 пилотных регионах опробуют новую систему оплаты труда: оклады - гарантированную часть зарплаты - должны привести к "общему знаменателю" и четко прописать схему начисления дополнительных выплат. Над этим сейчас работают в минпросвещения - результат ждем уже к апрелю.

Корреспонденты "РГ" узнали, как пилотные регионы готовятся к введению новой системы и что думают о ней учителя.

В Ярославской области в пилотном проекте участвуют девять детских садов, девять школ, три учреждения допобразования и два колледжа. Как пояснили в региональном департаменте образования, оклад педагогов зависит от уровня образования, стажа, квалификации. А сама зарплата - это оклад плюс доплаты за нагрузку, классное руководство, статус "молодой специалист", проверку тетрадей и пр. Средняя зарплата учителя в Ярославской области с учетом выплат за классное руководство в прошлом году доходила до 38 с лишним тысяч рублей. Это выше средней зарплаты по области.

Учитель - герой нашего времени, который должен получить сполна общественное внимание, понимание, зарплату и заботу

Что-то говорить о новой системе оплаты труда педагогам сейчас трудно: еще не все в курсе, как это будет. Но по словам директора ярославской школы № 88 Виктора Кузнецова, школы уже провели мониторинг зарплат, а информацию отправили в минпросвещения.

В Нижегородской области тоже уже проанализировали зарплаты учителей. Здесь в "пилоте" будут участвовать 48 организаций: 24 детских сада, 16 школ, 2 колледжа и 16 организаций допобразования. Как сейчас рассчитывается зарплата педагогов, рассказала Ольга Н., учитель средней школы.

- В Нижнем Новгороде действует положение об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций № 5202. Оно устанавливает конкретные оклады. Например, оклад учителя за одну ставку - 10 233 рубля. Дальше оклад умножается на категорию и образование, - объясняет Ольга.

Из класса - в кассу

- Максимальный коэффициент за высшее образование - 1,3. За средне-специальное надбавки нет. На категорию учитель может защититься только через три года после вуза. Высшая категория - коэффициент 1,3. - объясняет Ольга. - Если у человека высшее образование и высшая категория, оклад составит 15 963 рубля 48 копеек. Это за ставку - 18 часов в неделю. В документе прописаны максимальные коэффициенты доплат, которые могут быть установлены. Но в разных школах все по-разному.

Средняя зарплата педагога по области - 36-37 тысяч рублей. Но для этого, по словам Ольги, учитель должен взять две ставки, а некоторые вечером еще ведут платные кружки.

- Было бы хорошо, если бы сделали нормальный оклад - тысяч 25, а к нему уже надбавки, - говорит учитель. - У меня, например, и высшее образование, и стаж, и звание "Почетный работник российского образования", только вот статуса заслуженного учителя нет. Моя зарплата - 23 тысячи рублей плюс надбавки и доплаты.

Ольга - из педагогов старшего поколения, беспокоится за молодежь: как удержать их в школе, ведь стартовый оклад молодого педагога - всего около 13 тысяч рублей. "На категорию можно выйти только через 3 года. А ребята приезжают из области, им нужно квартиру снимать в Нижнем Новгороде. Как это сделать с таким окладом? Большая беда - уйдет наше поколение, а приходить некому", - волнуется учитель.

Зарплата учителя - до сих пор величина неоднозначная: в разных регионах учителя получают совершенно разный доход. Фото: iStock

- Первый раз слышу, что мы в пилотном проекте, - поделилась учитель математики 7-го класса одной из школ города Кирова Наталья М. (имя изменено по просьбе педагога). - Но эту систему давно пора менять. Во-первых, слишком много отдано на откуп руководству каждой школы: компенсационные и стимулирующие выплаты распределяют, как хотят, "с потолка". Нужен единый подход. Моя ставка ниже МРОТ - это правда, да еще периодически "срезают" доплаты. Поэтому никто у нас на одну ставку не работает. Нагрузка дикая, а в итоге все равно не больше 30 тысяч рублей. Я-то закаленная, а молодые стонут и быстро уходят из школ.

Средняя зарплата учителей в Кировской области на сентябрь 2021 года - 29 633 рубля (без учета выплат за классное руководство). Это ниже среднемесячной по региону примерно на 5 тысяч рублей. По словам первого зампреда правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова, важно чтобы новая методика оценки уровня оплаты труда педагогов учитывала только реальные составляющие зарплаты. Он предложил учитывать отдельно компенсационные выплаты, которые получают педагоги сельских школ, а также федеральные доплаты за классное руководство и кураторство.

Важно, чтобы каждый учитель четко понимал, как формируется его зарплата, и был уверен в достойном размере ее гарантированной части

За десять месяцев 2021 года средняя зарплата школьного учителя в Мордовии составила примерно 26 тысяч рублей. Средняя зарплата по региону - 34,8 тысячи рублей. В детсадах педагоги получают чуть более 24 тысяч рублей, в колледжах - 27,6 тысячи.

- Большинство преподавателей вынуждены брать себе дополнительную нагрузку и работать на полторы ставки, иначе зарплата вообще будет чуть выше МРОТ, - констатирует председатель Мордовской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования Юрий Базов. - Рекомендации Минпросвещения России о том, чтобы базовая часть оплаты труда педагогов составляла не менее 70 процентов, не соблюдается: сегодня оклад - лишь около 40 процентов зарплаты мордовского учителя. Индексация не проводилась уже лет пять, а нагрузка растет.

По уровню оплаты труда педагогов Мордовия - в числе аутсайдеров по Приволжью. Хорошие педагоги буквально "сбегают" в Москву. Ситуацию в отрасли нужно менять кардинально. Не должно быть такого, что оплата за один и тот же труд в государственной системе образования в разных субъектах различается в пять и более раз.

А вот сахалинские педагоги своей зарплатой вполне довольны. Для молодых специалистов в регионе предусмотрена 40-процентная надбавка в течение первых трех лет работы. Это дает им возможность проявить себя, пройти аттестацию на первую или высшую квалификационную категорию и в дальнейшем зарабатывать больше. Средний же доход учителей, по данным регионального минобразования, даже превышает среднюю зарплату по региону.

- Могу подтвердить, что в Сахалинской области уровень заработной платы педагогов очень достойный. Думаю, один из самых высоких по стране, - отмечает учитель истории и обществознания из Южно-Сахалинска Алексей Кофман. - При ставке 18 часов с дополнительной нагрузкой можно получать около 60-70 тысяч рублей. Конечно, все зависит от нагрузки, как и везде: больше работаешь - больше получаешь.

Подготовка к реформе системы оплаты труда педагогов в Сахалинской области, как и в других регионах, пока находится на начальном этапе. Сейчас идет мониторинг: местные власти анализируют, как начисляют зарплаты учителям, что необходимо откорректировать, а что - оставить как есть.

Комментарий

Любовь Духанина, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, доктор педагогических наук:

- Главный вопрос - на каком уровне установить базовый оклад. Увеличение оклада за ставку - шаг, который давно ждут учителя.

Неоднократно озвучивались рекомендации разных ведомств: гарантированная часть зарплаты не должна быть ниже 70 процентов от итоговой выплаты. Но рекомендаций оказалось недостаточно. Данные Росстата за январь - сентябрь 2021 года говорят о том, что 48 из 85 регионов так и не смогли довести зарплату учителя до средней по экономике региона. Именно низкий оклад позволяет регионам манипулировать фондом зарплаты, в нужный момент перераспределяя средства. Поэтому учителя и опасаются изменений в системе оплаты труда. Введение новых доплат часто приводит к отмене старых, а увеличение оклада - к сокращению стимулирующей части. В итоге доход учителя выше не становится.

Считаю, что нужно установить единый перечень доплат в зависимости от уровня профессионализма педагога. А оценивать этот уровень можно по результатам независимой оценки квалификаций - добровольного экзамена для учителя, который никак не опирается на достижения учеников.

Ключевое условие - привлечение дополнительных бюджетных средств, поскольку все возможности для перераспределения давно исчерпаны. Эксперты РУДН рассчитали: для того, чтобы установить базовый оклад хотя бы на уровне МРОТ, дополнительно потребуется не менее 61 миллиарда рублей ежегодно.

Официально

Сейчас модель оплаты труда каждая образовательная организация выбирает самостоятельно. В результате педагоги одного уровня квалификации в разных регионах могут получать совершенно разные зарплаты. А рекомендации минпросвещения о том, чтобы базовая часть оплаты труда педагогов составляла не менее 70 процентов, выполняют не более двух третей российских регионов. Новый подход: оклады, а также размер и порядок начисления компенсационных и стимулирующих выплат для учителей будет утверждать правительство. Что в итоге? Равные условия оплаты труда учителей разных регионов.

- Зарплата педагога - это базовая ставка - оклад и широкий набор надбавок, стимулирующих, компенсационных и иных выплат, - рассказали в министерстве просвещения. - Средняя зарплата учителей в каждом регионе должна находиться на уровне не ниже средней зарплаты по всем профессиям. Важно, чтобы любой учитель четко понимал, из чего формируется его доход, и был уверен в размере его гарантированной части. А сейчас в разных субъектах все по-разному, нет прозрачной схемы начисления надбавок и принципов учета различных выплат. С переходом на новую систему должен вырасти размер ставки - это поможет привлечь молодых специалистов. Появится единый перечень выплат и обоснованная дифференциация по уровням квалификации.

Всего в пилотном проекте будут участвовать 152 организации - не только школы, но и детские сады, колледжи и учреждения допобразования. В минпросвещения заверили: ведомство будет учитывать мнения самих педагогов, с которыми находится в самом плотном контакте.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Мария Агранович

Мнение

Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики "Эврика":

- Учитель - главная фигура в образовании, и если экономика отрасли не позволяет стимулировать учителя, достойно оплачивать его труд, то кадры будут вымываться и уже вымываются. У нас острейший дефицит хороших педагогов. Сейчас важно определиться с принципом системы оплаты труда. Нужно переходить к окладной системе. Не к базовому окладу, а к гарантированному окладу, который и составляет основную часть зарплаты. Уже прозвучала инициатива установить федеральный оклад для учителя - не менее 75 тысяч рублей. Федеральный - и по методике расчета, и по абсолютной величине. Некоторые скажут, что школа - это региональный и муниципальный уровень. Да. Но у нас уже есть подобный прецедент. В школах начали работать советники по воспитанию, и они-то как раз получают оклад из госбюджета. А выплаты классным руководителям? Это тоже федеральные средства.

Учитель, приходя в школу, должен понимать, что вот эти деньги - достойные - он получит стопроцентно.