В Брянске отменили продажу земли с мемориалом жертвам фашизма

Мемориальный комплекс на территории АО "85-й ремонтный завод" в Брянске внесен в реестр объектов культурного наследия федерального значения.

- Продажа земли, в которой находится мемориал, отменена. Участок получил охранный статус, на нем продолжатся работы по увековечению памяти узников концлагеря "Дулаг-142", - рассказали "РГ" в прокуратуре региона.

В годы войны на территории завода находился один из крупнейших немецких концлагерей, здесь мирных жителей и военнопленных готовили к отправке в Германию. С августа 1941 по сентябрь 1943 года в "Дулаге-142" погибли около 40 тысяч человек.

После того, как завод обанкротился, конкурсный управляющий подготовил землю к продаже для погашения долгов. Прокуратура предупредила его о необходимости исключения из числа лотов участков, где находятся захоронения узников концлагеря и памятный знак "Жертвам фашизма". Однако этого сделано не было и в конце 2020 года земля была продана в частную собственность.

Надзорное ведомство через суд обязало мэрию Брянска обратиться в министерство культуры России с заявлением о включении мемориала на месте "Дулага-142" в федеральный реестр объектов культурного наследия. После того, как этот статус был получен, прокуратура через суд отменила результаты торгов по продаже земли. Участок в 52 гектара стал охраняемой законом территорией, на которой продолжатся поисковые работы.