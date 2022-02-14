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14.02.2022 23:30
Рубрика: ПДД

В Москве появились пешеходы-подставщики

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 33 (8681)
Московские водители заметили на дорогах новый тип подстав. Пешеходы-злоумышленники намеренно бросаются под колеса автомобилей, а потом требуют компенсации за якобы разбитые гаджеты. Юристы советуют не бежать от ответственности и при этом не спешить платить.

Жительница столицы Анна Чибисова чуть не стала жертвой подобной "разводки" на севере Москвы. Женщина сворачивала с Ленинградского проспекта в Чапаевский переулок, когда прямо под колеса внезапно шагнул пешеход. Это был человек плотного телосложения с папкой в руках. Как рассказала Анна в Facebook, никакого касания не было, и она спокойно проехала дальше, во двор. И именно там к ней снова подошел тот самый мужчина.

Фото: "Автодор"
В "Автодоре" рассказали о борьбе с "автоподставщиками" на трассах

"Пострадавший" заявил, будто бы после падения он разбил свой смартфон. И естественно требуется компенсация. А иной "яблочный" гаджет может стоить подороже 100 тысяч рублей. Не у каждого в бумажнике есть такая сумма. Но мошенник-пешеход оказался сговорчивым: мол, и на карту можно перевести. К счастью, женщина сразу распознала обман и предложила вызвать полицию. И незнакомец убежал, внезапно отказавшись от всех претензий.

Автолюбители со стажем отметили, что это уже не первый подобный случай на севере Москвы. У поставщиков есть разбитые гаджеты на все случаи жизни. Расчет на то, что водитель просто не захочет связываться и постарается откупиться от проблемы. Но такая тактика неверна, рассказал "РГ" юрист Константин Дьяконов.

"Никогда не решайте такие вопросы на месте, - советует правовед. - Желательно даже не выходить из машины. И сообщить "пострадавшему", что вызовите ГИБДД". Заодно осмотритесь на месте. Скорее всего, на столбах и домах будут камеры. Злоумышленник, почувствовав вашу уверенность, скорее всего, откажется от претензий. Даже если пешеход ушел, стоит позвонить в полицию. Так вы избежите ответственности за оставление места ДТП.

Между тем мошенники могут применить и другие сценарии. Патрульные ЦОДД не так давно заметили мошенников на Третьем транспортном кольце. Все начинается с того, что машину догоняют якобы случайные попутчики. Они сигнализируют: мол, остановись, что-то случилось! Когда водитель тормозит, мошенники объясняют: из-под капота идет дым. И предлагают проехать в проверенный автосервис. А дальше доверчивого автолюбителя раскручивают по полной программе. Вызывают эвакуатор, водителю которого надо срочно заплатить втридорога. А в сервисе неопытному водителю рассказывают про ужасающее состояние машины, возможную поломку двигателя. Мошенники просто имитируют бурную деятельность, а деньги получают ни за что.