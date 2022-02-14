Адвокаты экс-мэра Владивостока обжаловали продление его ареста

Новости

В Бундестаге назвали неприемлемым требование США об остановке "СП-2" 07:38
Погода в европейской России опередит климатический ход на 50 дней 07:24
Надежда Сергеева стала десятой в соревнованиях на монобобе на ОИ-2022 07:20
Танцоры Дэвис и Смолкин: Довольны Олимпиадой, но уже думаем о чемпионате мира 07:07
Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции РФ 06:50
Решение по делу Валиевой объявят сегодня около 9 утра по московскому времени 06:07
В Бурятии смягчили ограничения по COVID-19 06:01
Циклон принесет в Приморье снегопад и штормовой ветер 05:31
Законопроект об ответственности за нападения собак внесут в Госдуму на этой неделе 05:25
Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель 04:42
На Сахалине дорогу накрыло снежной лавиной 04:28
В Приморье пожилой леопард Валера устроил свидание с молодой самкой 04:27
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" все школы 04:16
Песков заявил о "ковбойском" подходе США в попытках повлиять на Европу 04:08
Невролог Голубинская рассказала об особенностях головной боли при "омикроне" 03:23
В Роспотребнадзоре разработали технологию выявления COVID-19 на ранних стадиях 02:32
Шхагошев: ЕС хочет вернуться к диалогу с Россией при посредничестве Киева 02:04
Пушков назвал странным приглашение Байдена на Украину 01:21
Генетик Исаев: "Омикрон"-штамм вытеснит "дельту" из популяции 00:53
Захарова: Действия США и Британии - это классическая пропаганда войны 00:27
Захарова: Американские политики врали, врут и будут врать 13.02.2022
Пушилин: Киев наращивает свои силы и технику в Донбассе 13.02.2022
Сильное землетрясение произошло в Грузии 13.02.2022
Зампостпреда РФ при ООН Полянский оценил ситуацию вокруг Украины 13.02.2022
Более 607 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 13.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 07:45
Рубрика: Происшествия

Адвокаты экс-мэра Владивостока обжаловали продление его ареста

Текст: Ольга Журман

Решение о продлении ареста бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка обжаловано его защитой, сообщает "Интерфакс".

Чиновника мэрии Сочи уволили за покупку квартиры ценой 3,4 млн рублей

Заявление подано в Судебную коллегию апелляционной инстанции по уголовным делам Приморского краевого суда. Оно будет рассмотрено во вторник, 15 февраля. Ранее суд Фрунзенского района Владивостока продлил срок содержания под стражей Гуменюку на два месяца, до 3 апреля.

Олег Гуменюк обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Считается, что с 2019 по 2021 год он регулярно получал взятки от муниципального предприятия "Некрополь" за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего ему передано более 19,5 миллиона рублей.

Полномочия Гуменюка досрочно прекратила дума Владивостока. Экс-мэр сам подал заявление об отставке по собственному желанию после критики его работы вице-премьером - полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции РФ
Шхагошев: ЕС хочет вернуться к диалогу с Россией при посредничестве Киева
Законопроект об ответственности за нападения собак внесут в Госдуму на этой неделе
В Роспотребнадзоре разработали технологию выявления COVID-19 на ранних стадиях
Пушков назвал странным приглашение Байдена на Украину
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды