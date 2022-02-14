Адвокаты экс-мэра Владивостока обжаловали продление его ареста

Решение о продлении ареста бывшего главы Владивостока Олега Гуменюка обжаловано его защитой, сообщает "Интерфакс".

Заявление подано в Судебную коллегию апелляционной инстанции по уголовным делам Приморского краевого суда. Оно будет рассмотрено во вторник, 15 февраля. Ранее суд Фрунзенского района Владивостока продлил срок содержания под стражей Гуменюку на два месяца, до 3 апреля.

Олег Гуменюк обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Считается, что с 2019 по 2021 год он регулярно получал взятки от муниципального предприятия "Некрополь" за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего ему передано более 19,5 миллиона рублей.

Полномочия Гуменюка досрочно прекратила дума Владивостока. Экс-мэр сам подал заявление об отставке по собственному желанию после критики его работы вице-премьером - полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко.