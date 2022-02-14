В Приамурье экс-чиновница пойдет под суд за хищение бюджетных денег

В Амурской области экс-глава управления соцзащиты по Мазановскому району обвиняется в хищении денег, которые выделялись на реабилитацию инвалидов-колясочников.

Следствие считает, что в 2016 и 2017 годах женщина оформляла фиктивные заявки о выделении бюджетных средств на пристройку пандуса или балкона с ним. После перечисления денег обвиняемая договаривалась с предпринимателем, изготавливала подложные документы о якобы выполненных работах. После того, как средства поступали на счет лжеподрядчика, сообщники делили их между собой. Так они похитили 1,7 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Дело бывшей чиновницы рассмотрит Мазановский районный суд. Что касается бизнесмена, то его дело выделено в отдельное производство.