Саратовский суд арестовал мать за попытку убийства пятилетнего сына

В Саратовской области суд арестовал 29-летнюю женщину, которая обвиняется в нанесении своему пятилетнему сыну ножевых ранений. Как уже сообщала "РГ", по версии следствия мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, пыталась убить своего ребенка.

Несчастье случилось в квартире многоэтажного дома на улице Полтавской в Энгельсе, где женщина жила с ребенком. Ночью она пыталась убить сына, несколько раз ударив его ножом в грудь, шею и живот. Полицию и скорую помощь вызвали соседи, которые услышали шум в квартире.

После задержания мать призналась в нападении на ребенка и сказала, что сожалеет о случившемся. По данным областного министерства здравоохранения, мальчик получил серьезные ранения и находится в тяжелом состоянии.

Семья состояла на учете как неблагополучная, но год назад этот статус с нее сняли. Кроме дела о покушении на убийство малолетнего, правоохранители также возбудили и расследуют еще одно уголовное дело о халатности сотрудников органов опеки.

По информации областного управления СК, суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил жительницу Энгельса, обвиняемую в преступлении, под стражу до 11 апреля.