У организаторов финансовой пирамиды из КБР изъяли машины и драгоценности

В Кабардино-Балкарии обвинения в создании финансовой пирамиды, мошенничестве и отмывании средств предъявили 18 фигурантам уголовного дела о создании преступной схемы в регионе. Следователям и сотрудникам Управления по борьбе с экономическими преступления и противодействию коррупции МВД республики удалось задержать пятерых предполагаемых организаторов и 12 их сообщников, два человека все еще находятся в розыске. Об этом сообщили в МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

- По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Причем потенциальным вкладчикам обещался доход в размере почти ста процентов от суммы вклада. На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились. Таким образом были привлечены безналичные денежные средства почти трех тысяч граждан на общую сумму свыше 915 миллионов рублей, - отметила Ирина Волк.

Сейчас по уголовному делу проводятся десятки экспертиз - компьютерные, товароведческие, почерковедческие и другие. Также назначены финансово-аналитическая судебная экспертиза и судебно-бухгалтерская экспертиза.

Чтобы возместить причиненный аферистами ущерб, у них изъяли 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов США, 17 автомобилей на 32 миллиона рублей, почти полторы сотни ювелирных украшений на 10 миллионов рублей. Арест наложили также на купленный обвиняемыми грузовик и деньги с перепродажи земельного участка с домом в Подмосковье.

Как ранее сообщала "РГ", финансовая пирамида в КБР появилась летом 2020 года. Ее организаторы предлагали вкладчикам сверхдоходы по вложенным средствам - от 60 до 250 процентов в месяц. Ущерб, который причинили участники ОПГ, оценили в более чем 900 миллионов рублей, а пострадали больше 3 тысяч жителей разных регионов России.