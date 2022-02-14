В Ставрополе будут судить похитителей символического ключа от города

Полицейские завершили расследование и передали на рассмотрение Октябрьский районного суда Ставрополя уголовное дело по факту кражи символического ключа от города.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, обвиняемые также могут быть причастны к целой серии краж на территории муниципалитета.

Напомним, в августе 2021 года вандалы украли "ключ от города" из военно-исторического монумента "Хоперская палатка", расположенного в историческом центре столицы региона. Позже реликвию нашли сломанной, а на место вернули уже ее дубликат. Полицейские возбудили уголовное дело по двум статьям УК - "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" и "Кража". В преступлении заподозрили троих жителей Шпаковского округа. Правоохранители предполагают, что они собирались сдать ключ (он изготовлен из мрамора с незначительным добавлением бронзы) в металлолом.

"В ходе предварительного следствия также установлена причастность обвиняемых к совершению еще пяти краж. Мужчины незаконно проникали на дачные участки и похищали имущество с целью дальнейшей сдачи в пункт приема металлолома", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также выяснилось, что пока под суд пойдут двое подозреваемых. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении их подельника выделено в отдельное производство.