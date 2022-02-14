На Вологодчине люди помогли семье с шестью детьми

Эта история буквально потрясла всех. В первых числах февраля на 512-м километре автомобильной дороги Москва - Архангельск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 35-летний водитель выехал на встречную полосу для обгона, но не успел завершить маневр и врезался в машину, которая двигалась во встречном направлении.

Погибли три человека, в том числе и жительница села Куркино, многодетная мама. Как выяснилось, в тот день она поехала получать водительские права. Дома остались муж и шестеро детей. Самой младшей девочке было всего восемь месяцев, она находилась на грудном вскармливании. Старшая дочь учится в техникуме, еще трое детей - в школе, а одна девочка ходит в детский сад.

Многодетная семья живет в собственном доме с печным отоплением. А тут еще затеяли ремонт. Поэтому в комнатах холодно и сыро. Плюс ко всему глава семейства оказался без работы. Когда обо всем этом узнали в некоммерческом центре гуманитарной помощи "С миру по нитке", его сотрудники сразу же обратились к жителям Вологодчины. И многие тут же откликнулись. Звонили, спрашивали, чем помочь, переводили деньги или приносили детское питание.

- Это первый раз, когда было так много откликов, - рассказала руководитель центра гуманитарной помощи Людмила Ледовская. - У нас более 80 волонтеров, и мы стараемся помогать тем, кому это особенно необходимо. В доме этой семьи идет ремонт, мы все просчитали и сейчас готовим смету. Нужно отремонтировать две комнаты, утеплить их. Можно еще одну сделать и наверху, ведь детей много.

Откликнулись не только простые жители. Глава Вологодского района Сергей Жестянников пообещал оказать поддержку в ремонте отопительной системы, содействие в подключении газа по программе догазификации и трудоустройстве папы - Николая Алексеевича.

Семье уже оказали материальную помощь образовательные организации, которые посещают дети, а также администрация района. Как рассказала уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова, соцработники оформляют государственную социальную помощь, а папе окажут поддержку в сборе документов для оформления пенсии по потере кормильца на детей. "Также рассматривается возможность заключения социального контракта", - отметила она.

Вместе мы можем многое, а главное то, что семья не останется один на один со своим горем и проблемами, которые на нее обрушились так внезапно.