В Анапе за гибель туриста будут судить директора дайвинг-клуба

Анапская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя и местного жителя. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Как выяснилось, индивидуальный предприниматель на территории песчаного пляжа Бугазской косы организовал дайвинг-клуб "Звезда", а в качестве руководителя погружений привлек мужчину, не обладающего квалификацией и навыками.

Он проводил инструктаж и фотосъемку под водой, а также подбирал плавательное оборудование. Услуги не отвечали требованиям безопасности из-за грубых нарушений стандартов.

Как ранее писала "РГ", 17 июля 2021 года при погружении группы в районе кораблекрушения танкера "Валериан Куйбышев" на одиннадцатиметровой глубине, являющейся неблагоприятной для здоровья и жизни при погружении неподготовленных лиц или имеющих препятствующие этому заболевания, 71-летнему мужчине стало плохо, что вызвало его дезориентацию и попадание морской воды в органы дыхания, после чего он скончался.

Уголовное дело направлено в Анапский городской суд.