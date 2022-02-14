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Рубрика: Происшествия

Участников группировки хакеров Lurk приговорили к реальным срокам

Текст: Екатерина Призова
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Членов группировки хакеров Lurk, укравших больше миллиарда рублей, приговорили в Екатеринбурге к реальным срокам.

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В зависимости от роли каждого и статьи, по которой они обвинялись, фигуранты получили от пяти лет и месяца до 13 лет. Самый большой срок суд назначил лидеру организации - 14 лет колонии строгого режима. "Трое будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, остальные - в колонии общего режима. Одной из осужденных предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком возраста 14 лет", - сообщила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Напомним, в деле было 22 фигуранта, один из них от правосудия скрылся и объявлен в розыске, еще один ранее заключил досудебное соглашение и был осужден на пять лет общего режима.

Сообщники, по данным правоохранительных органов, устраивать компьютерные взломы и проворачивать мошеннические схемы с декабря 2015 года по апрель 2016 года. С помощью программы-вируса они получили доступ к локальным компьютерным сетям крупных банков, турфирм и предприятий, и похитили более 1,2 миллиарда рублей. Также они залезли в базу данных международного аэропорта Кольцово.

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