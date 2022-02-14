Верховный суд признал завышение цены дорожного ремонта в Челябинске

В деле о миллионном ущербе, причиненном два года назад во время летней дорожной кампании в Челябинске, поставлена точка. Верховный суд РФ подтвердил выводы Главного контрольно-ревизионного управления области о низком контроле за ходом работ, из-за которого подрядчику по "дутым" ведомостям переплатили из казны 56,6 миллиона рублей. Теперь у мэрии появилась возможность взыскать эти деньги, сообщили в региональном штабе ОНФ, в свое время ставшем инициатором дорожного расследования.

Как уже писала "РГ", эта история началась после выездной проверки действий подрядчика, в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" получившего контракт на сумму 823,3 миллиона рублей. Сначала эксперты ОНФ выявили "недостачу" асфальта сразу на нескольких дорожных объектах. Контрольные вырубки на недавно отремонтированных улицах Энгельса, Дзержинского и Университетской набережной показали, что толщина верхнего слоя асфальта составляла 3,5 сантиметра вместо минимума в 4,5, установленного нормативом.

Общественники потребовали организовать комплексную проверку качества дорожного ремонта, которую с привлечением экспертных организаций и провели специалисты КРУ. Их выводы полностью подтвердили замеры Фонда - толщина асфальта на всем протяжении дорожной сети оказалась неравномерна, и отклонения составляли от 10 до 40 процентов. Кроме того, проверка выявила большое количество "просевших" колодцев.

Как отметили эксперты, в документации творился хаос, а стоимость работ оказалась завышена практически на всех ее этапах, начиная с определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК), технологических работ по срезке асфальта, разлива битума, укладки выравнивающего слоя и заканчивая нанесением разметки. Площадь уложенного дорожного покрытия оказалась почти на 300 тысяч квадратных метров меньше, отремонтированные дороги - на 3,5 километра короче, чем это было предусмотрено по контракту.

Между тем, работы уже были оплачены. И с выводами ревизоров в мэрии не согласились. А пока суд да дело, возможность вернуть деньги была упущена. Как отмечают в ОНФ, в 2020 году городской Комитет дорожного хозяйства все-таки обратился в суд с иском к подрядчику, но рассмотрение этого иска было приостановлено до окончательного решения по акту ревизии. Сегодня оно получено. И в ОНФ надеются, что в мэрии добьются компенсации убытков, а заодно и проведут "работу над ошибками", чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

- Верховный суд РФ подтвердил неустранимые нарушения при организации закупки и исполнении госконтракта по ремонту дорожной сети, - заявил руководитель регионального исполкома ОНФ Денис Рыжий. - Это значит, что муниципалитет уже не сможет исправить последствия халатной работы, ему остается лишь попытаться возместить убытки. В свою очередь Народный фронт подготовил обращение в правоохранительные органы. Ранее мы уже рекомендовали внести подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.