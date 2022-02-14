Регулятор обязал Tesla доработать 600 тысяч авто за излишнюю музыкальность

Силовая установка электрокара работает очень тихо в отличие от авто с ДВС, поэтому все "электрички" должны оснащаться системой оповещения окружающих о движении (PWS).

Tesla, стараясь предложить клиентам больше, чем конкуренты, реализовала на своих моделях систему Boombox, позволяющую устанавливать пользовательские звуки вместо штатных, что не понравилось Национальному управлению безопасностью дорожного движения США.

Пользовательские звуки транслируются через штатный динамик системы PWS и, как правило, оказываются несколько громче. В Tesla, пишет Carscoops, задаются вопросом: правомерно ли будет использование Boombox, если мы установим отдельный динамик для воспроизведения пользовательских звуков.

Однако Tesla вынуждено согласилась с NHTSA и в ближайшее время исправит ситуацию с очень музыкальными электрокарами. Отзывная кампания объявляться не будет, так как достаточно выпустить обновлённое программное обеспечение, которое машины Tesla получают "по воздуху". Всего американский автопроизводитель перепрошьёт 578 607 электрокаров.