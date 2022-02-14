Росреестр вернул права на недвижимость дочери актера Баталова Марии

Управление Росреестра по Москве вернуло Марии Баталовой, дочери актера Алексея Баталова, права собственности на недвижимость. Соответствующая запись уже внесена в ЕГРН, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как следует из сообщения Росреестра, служба приняла решение на основании решения Замоскворецкого суда Москвы, который признал недействительными сделки с имуществом Марии Баталовой Алексеевны.

"Столичное управление Росреестра <…> сняло обеспечительные меры и восстановило права собственности на один нежилой и два жилых объекта недвижимости", - говорится в релизе.

Суд по делу по делу Натальи Дрожжиной, Михаила Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия, обвиняемых в хищении имущества семьи актера Алексея Баталова, начался 8 февраля. По версии следствия, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове актера Алексея Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им помощи. Они обратились к нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением. По данным следствия, нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших без их присутствия. Семье актера был причинен ущерб в 57 млн рублей.