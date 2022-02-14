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Рубрика: Экономика

России предсказали экономический рост при сокращении выбросов CO2

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Меры по переходу на низкоуглеродное развитие гарантируют России экономический рост. Об этом заявили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает ТАСС.

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Такое заявление секретариат Белоусова выпустил по итогам совещания первого вице-премьера с представителями бизнеса, на котором обсуждалась реализация стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

"План подготовлен Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами, администрацией президента, ведущими российскими компаниями и экспертами. Меры по переходу на низкоуглеродное развитие, заложенные в отраслевых разделах, позволяют гарантированно обеспечить экономический рост при сокращении выбросов парниковых газов", - отмечают в секретариате.

Сам план реализации низкоуглеродной стратегии Андрей Белоусов поручил доработать в течение двух недель. А Минэку и Минфину первый вице-премьер предписал оценить необходимое для реализации финансирование.

По итогам того же совещания спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" при введении углеродного налога.

Экономика Отрасли Энергетика Общество Экология Правительство Вице-премьеры Правительство Минэкономразвития Правительство Минфин

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