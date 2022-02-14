России предсказали экономический рост при сокращении выбросов CO2

Меры по переходу на низкоуглеродное развитие гарантируют России экономический рост. Об этом заявили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает ТАСС.

Такое заявление секретариат Белоусова выпустил по итогам совещания первого вице-премьера с представителями бизнеса, на котором обсуждалась реализация стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

"План подготовлен Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами, администрацией президента, ведущими российскими компаниями и экспертами. Меры по переходу на низкоуглеродное развитие, заложенные в отраслевых разделах, позволяют гарантированно обеспечить экономический рост при сокращении выбросов парниковых газов", - отмечают в секретариате.

Сам план реализации низкоуглеродной стратегии Андрей Белоусов поручил доработать в течение двух недель. А Минэку и Минфину первый вице-премьер предписал оценить необходимое для реализации финансирование.

По итогам того же совещания спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" при введении углеродного налога.