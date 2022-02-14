Новости

Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" при введении углеродного налога 09:43
В центре Москвы благоустроят Конюшковскую улицу 09:40
Росреестр вернул права на недвижимость дочери актера Баталова Марии 09:26
Количество регистраций ИП в России выросло в 2021 году на треть 09:23
В Верховной раде обвинили Запад в ведении войны с Киевом 09:17
Россия превзошла результат ОИ-2018 по количеству медалей 08:27
Разработан детектор коронавируса для ранней диагностики COVID-19 08:24
Фигуристы Степанова - Букин: Чувствуем радость и опустошение 08:23
В Бундестаге назвали неприемлемым требование США об остановке "СП-2" 07:38
Погода в европейской России опередит климатический ход на 50 дней 07:24
Надежда Сергеева стала десятой в соревнованиях на монобобе на ОИ-2022 07:20
Танцоры Дэвис и Смолкин: Довольны Олимпиадой, но уже думаем о чемпионате мира 07:07
Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции РФ 06:50
Решение по делу Валиевой объявят сегодня около 9 утра по московскому времени 06:07
В Бурятии смягчили ограничения по COVID-19 06:01
Циклон принесет в Приморье снегопад и штормовой ветер 05:31
Законопроект об ужесточении ответственности за нападения собак внесут в Госдуму на этой неделе 05:25
Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель 04:42
На Сахалине дорогу накрыло снежной лавиной 04:28
В Приморье пожилой леопард Валера устроил свидание с молодой самкой 04:27
В Петропавловске-Камчатском "заминировали" все школы 04:16
Песков заявил о "ковбойском" подходе США в попытках повлиять на Европу 04:08
Невролог Голубинская рассказала об особенностях головной боли при "омикроне" 03:23
В Роспотребнадзоре разработали технологию выявления COVID-19 на ранних стадиях 02:32
Шхагошев: ЕС хочет вернуться к диалогу с Россией при посредничестве Киева 02:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 09:43
Рубрика: Экономика

Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" при введении углеродного налога

Текст: Василий Кошкин

Плата за углеродные выбросы является единственным способом нейтрализовать негативные последствия от углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз. Об этом заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Фото: iStock
Электричество только для богатых, или чем опасен мировой энергопереход

Чубайс напомнил об эксперименте в Сахалинской области, которую выбрали пилотным регионом страны для апробации системы торговли квотами на выбросы. По словам спецпредставителя президента, подобный эксперимент является здравой идеей.

Ранее Европарламент предложил начать взимать углеродный налог на год раньше запланированного - с 2025 года, а также убрать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года. По мнению Чубайса, льготы в итоге отменят в 2030 году.

"У европейцев сейчас цена на бирже - 100 долларов за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, то есть эффективная ставка - 50 долларов за тонну. К 2030 году она будет 100 долларов, если не считать динамики. Если вы сейчас положите 100 долларов (в расчет потенциальной цены углерода для российской экономики), это будет совсем другая жизнь", - заявил чиновник, которого цитирует РБК.

"То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет Евросоюза", - добавил Чубайс.

По его мнению, избежать этого можно, выйдя на "принципиальное решение" в 2022-м и реализовав его в 2023-м. Спецпредставитель президента отметил, что формировать бюджет страны на 2024-2027 годы необходимо с учетом этого решения.

Суть сахалинского эксперимента состоит в том, чтобы сократить разрыв между эмиссией и поглощением парниковых газов. Сейчас предприятия острова выделяют 12,3 млн тонн углеродного эквивалента в год. Поглощение оценивается в 11 млн тонн. Разница - 1,3 млн тонн - должна быть сокращена к концу 2025 года.

Фото: istock
Эксперты назвали точки роста экономики РФ в период энергоперехода

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, квотами будут ограничены выбросы 20 крупнейших предприятий острова. "К 2025 году половина транспорта на острове будет ездить на природном газе или электричестве, это позволит сократить выбросы на 18 тыс. тонн СО2 в год. Программа энергосбережения в ЖКХ даст уменьшение углеродного следа еще на 115 тыс. тонн. Газификация области даст экономию в 430 тыс. тонн"", - отмечал глава региона.

Ранее Анатолий Чубайс предсказал, что в ближайшие 30 лет российскую экономику ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода. По его словам, нынешнему поколению "выпало счастье" быть свидетелями "информационной революции", которая за 30 лет полностью изменила экономику и быт россиян. По мнению спецпредставителя президента, сейчас россияне стоят на пороге подобных процессов - только коснется она не информации, а энергии.

Чубайс отметил, что эта картина дает России и колоссальные возможности - на основе энергоперехода могут появиться "от пяти до десяти новых отраслей, которых в стране сегодня нет".

Экономика Отрасли Энергетика Общество Экология

Главное сегодня

Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции РФ
Цена нефти Brent впервые с октября 2014 года превысила 96 долларов за баррель
Шхагошев: ЕС хочет вернуться к диалогу с Россией при посредничестве Киева
В Роспотребнадзоре разработали технологию выявления COVID-19 на ранних стадиях
Пушков назвал странным приглашение Байдена на Украину
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19