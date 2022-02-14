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В Тихом океане обнаружена самая экстремальная волна-убийца в истории

14.02.2022 / 09:45

В северной части Тихого океана обнаружена самая экстремальная "волна-убийца" в истории. Волна, названная Уклюле, была зафиксирована буем исследовательского института MarineLabs. Об этом сообщается в Scientific Reports.

Фото: iStock
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Считается, что такое событие происходит только раз в 1300 лет. Волна, зарегистрированная у побережья Британской Колумбии, была высотой 17,6 метров при высоте других волн около шести метров. То есть, ее относительный размер был беспрецедентным. Ученые определяют волну-убийцу как любую волну, более чем в два раза превышающую высоту окружающих ее волн.

"В пропорциональном отношении волна Уклюле, вероятно, является самой экстремальной из когда-либо зарегистрированных волн-убийц", - говорит физик Йоханнес Геммрих из Университета Виктории.

Эта волна не причинила ущерб ни людям, ни сооружениям, но известно много случаев, когда волны-убийцы оправдывали свое название. Так, считается, что некоторые корабли, пропавшие без вести в 1970-х годах, были потоплены подобными волнами. Также эти волны разрушили несколько нефтяных платформ и ветряных станций.

Ученые предсказывают, что высота волн в северной части Тихого океана будет только увеличиваться с изменением климата.

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Фото: Вудрафф, Франсиско Бруньен Альфаро и другие / Scientific Reports
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