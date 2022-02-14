Сможет ли российский электрокар стать народным автомобилем

Как "РГ" пояснили в минэкономразвития, все ведущие иностранные концерны могут создавать (локализировать) производства на территории России. Для отечественных компаний планируется предоставить льготные средства ФНБ (38 млрд рублей) на развитие в России "вытягивающих" технологий в сфере производства электромобилей. Владельцам электрокаров уже доступна бесплатная зарядка на подземных паркингах. Сейчас обсуждаются другие меры поддержки - бесплатный проезд по платным дорогам, а также снижение или обнуление транспортного налога для электромобилей.
Ежегодно в России производится более 1 млн автомобилей (в 2021 году - 1,29 млн штук). Электромобилей среди них не было, исключая небольшие опытные партии, выпускаемые в разное время. Всего в нашей стране около 60 млн автомобилей. Электрокаров - 13 тыс., и почти все они иностранного производства. Как правило, их в нашей стране покупают не новыми, уже с пробегом.
Даже с учетом озвученных планов наша страна явно не пытается выйти в мировые лидеры по развитию электротранспорта. И понятно почему. Дело это весьма затратное для бюджета страны, а в итоге для всего населения. Электротранспорт развивается за счет государственных субсидий, прямых или косвенных, а эти средства не берутся из воздуха. Либо их изымают из какого-то сегмента экономики, либо получают за счет роста налогов.
Вспомним волнения во Франции "желтых жилетов" против роста цен на АЗС. Подорожание топлива было вызвано новым сбором, который взимался с производителей бензина и дизеля, в том числе для финансирования программы субсидирования электротранспорта. Сейчас жителям Франции государством выделяется 6 тысяч евро на покупку нового электрокара (раньше было 7 тысяч) и тысяча евро за приобретение подержанного. В Германии компенсируется 6 тысяч евро, в Великобритании - около 3,5 тысячи евро (начинали с 4 тысяч), в Китае - около 4,5 тысячи евро (начинали с 7 тысяч). В 2021 году прямые субсидии на покупку электрокаров в Европе превысили 10 млрд евро. А есть еще и косвенные, через рост налогов и сборов с нефтеперерабатывающих предприятий и производителей авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), а также дорожных и экологических сборов.
Яркий пример - Норвегия, где уже сейчас 72% продаж новых автомобилей приходится на электрокары, в основном все иностранного производства. За год в стране было продано 114 тысяч новых электрических авто. При этом в Норвегии нет субсидий на покупку новых электрокаров, из чего часто делается вывод, что они уже сейчас могут свободно конкурировать с машинами с ДВС.
В Норвегии ввозная пошлина для автомобиля с ДВС - 100%, а для электрокара - 0%. В результате цена машины с ДВС удваивается. Например, Toyota Land Cruiser Prado стоит от 70 тысяч евро, а Volkswagen Touareg - от 95 тысяч евро. В России такая политика невозможна. У нас планируется выделение субсидий на приобретение электрокаров только отечественного производства в кредит, а также по договорам лизинга. Возмещается до 25% от стоимости новой машины, предельный уровень компенсации - 625 тысяч рублей, что вполне соизмеримо с поддержкой электротранспорта в европейских странах. Но пока неизвестна цена самих машин. За основу бралась стоимость 2,5 млн рублей.
Развитие электротранспорта без средств господдержки невозможно, считает партнер и руководитель группы по работе с автомобильными компаниями "Делойт" в СНГ Татьяна Кофанова. Исходя из зарубежного опыта, субсидия должна покрывать 30-50% от стоимости автомобиля. Но прямое субсидирование части стоимости электромобиля для покупателя в России, как, например, в Китае, пока не планируется.
Если стартовая цена российского электрокара будет близка к европейской стоимости Nissan Leaf (самый распространенный электрокар в нашей стране. - "РГ") в 2,6 млн рублей, то паритет стоимости владения со Skoda Octavia может быть достигнут при субсидии на электромобиль в 500 тысяч рублей, уточняет руководитель направления регулирования энергорынков VYGON Consulting Николай Посыпанко. А чтобы конкурировать с одной из самых популярных моделей в России по итогам 2021 года Hyundai Creta - не хватает порядка 760 тысяч рублей, отмечает эксперт.
Часто можно услышать, что развитие электротранспорта в России невозможно из-за холодного климата. Это не так, и Норвегия, где климат не мягче нашего, тому примером. Но площадь Норвегии в 52 раза меньше территории России, а плотность населения - в полтора раза выше.
Это фантазия, что электромобиль не может ездить при минусовой температуре, отмечает декан транспортного факультета Московского политеха, начальник Центра развития инжиниринга Итурралде Бакеро Пабло Эмилио. Просто с электрокаром нужно быть аккуратнее и не оставлять его на 2-3 дня на улице в мороз без подзарядки. Но в целом саморазряд аккумулятора не такой высокий. Можно не бояться минусовой температуры в 10-15 градусов, a при минус 30 и бензиновому двигателю будет тяжело. Еще один момент - печка. Система обогрева на электромобиле питается от аккумулятора, из чего может возникать дополнительное потребление энергии. В обычном бензиновом авто эта система питается от системы охлаждения, уточняет эксперт.
С точки зрения Посыпанко, в крепкий мороз аккумулятор разрядится быстрее на 30%, снижая эффективность использования электроавто в российском климате. Но инновационные разработки в сфере аккумуляторов и климатических систем для электромобилей должны помочь преодолеть это неудобство.
Здесь можно вспомнить, что автопарк общественного транспорта в Москве планируется к 2030 году полностью перевести на электричество, уже сейчас на улицах столицы очень много электробусов. Как отметил Итурралде Бакеро Пабло Эмилио, электробусы пока значительно дороже, чем обычные автобусы. Дело в аккумуляторах - при их изготовлении используются редкие металлы, химические элементы, а в России пока нет собственного электрохимического производства. Сам мотор не дороже, даже проще в эксплуатации, чем дизельный. Но как только увеличится количество производителей аккумуляторов, все поменяется. A это вопрос максимум ближайших 10 лет. Будет придуман либо новый, более эффективный аккумулятор, либо что-то придет ему на замену - например, водород, топливные элементы и т.д.
С последним категорически не согласен глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, законы физики никто не отменял. Новые супераккумуляторы, которые сохраняют огромные массивы энергии и чей объем не уменьшается от холода, мы ждем уже пару десятков лет. Но пока ничего интереснее простого увеличения объема самого аккумулятора не придумано. Есть еще водород, но его использование в аккумуляторах электромобилей увеличит стоимость и без того дорогих машин, к тому же так и не решены вопросы безопасности, связанные с водородным транспортом, подчеркивает эксперт.
Но, по мнению Итурралде Бакеро Пабло Эмилио, современные аккумуляторы уже рассчитаны на использование во всех условиях. Просто даже бензиновый автомобиль потребляет больше топлива зимой. Аналогично будет и у электромобиля - заряжаться нужно будет гораздо чаще. Поэтому сейчас в России основная проблема для электротранспорта в том, что инфраструктура крайне ограничена, считает эксперт.
Рост потребления энергии из-за увеличения потребностей электротранспорта приведет к выработке большего объема "грязного" электричества. В конце 2021 года компания Volvo выпустила исследование, где говорится, что производственный процесс выпуска электрического автомобиля даже на "чистой" энергии вреднее для экологии, чем выпуск машины с ДВС. В дальнейшем общий углеродный след электромобиля меньше, чем у машины с ДВС, но только при условии, что энергия, которой он заряжается, "чистая".
Насколько реален для России запуск собственного производства электротранспорта
В Транспортной стратегии до 2035 года, принятой в ноябре прошлого года в России, говорится о том, что в 2030 году годовое производство электромобилей должно составлять 10% от всех транспортных средств. Это абсолютно реальные цифры, особенно для крупных городов, считает эксперт. В последний год динамика на российском рынке очень хорошая - несколько компаний в 2021 году обозначили намерения массово производить и выпускать электрокары в 2022-2024 году. В России сейчас продается более 2250 новых электромобилей в год, однако спрос постепенно увеличивается. Но вопросы остаются.
Такой ли экологичный электротранспорт? С точки зрения глобального сохранения природы электротранспорт не панацея: карбоновый след нулевым не станет. Даже если все автомобили с двигателем внутреннего сгорания поменять на электромобили, выбросы уменьшатся незначительно - на 1,5-3% от общего мирового показателя.
Но с точки зрения локальной экологической повестки человек сделает лучше себе и окружающим, выбрав электротранспорт. Потому что тогда он снизит выхлопы в крупных городах и уменьшит общий уровень шума, вызванный трафиком.
Вопросы может вызывать процесс утилизации батарей из электротранспорта, но уже есть примеры европейских стран, показывающие, что здесь все достаточно экологично. В Германии, например, построено шесть заводов, которые специализируются на переработке и создании вторсырья для изготовления новых батарей. Возвращаемая часть - примерно 95-96%. Технологии существуют не одно десятилетие, доказали работоспособность. Вопрос только в том, чтобы использовать их в промышленных масштабах.
Вытеснят ли электротранспорт двигатели внутреннего сгорания? Электромобили, скорее всего, не превысят количество автомобилей с ДВС. Несмотря на преимущество в виде экологичности выбросов и уровня шума, электроавтомобиль не всегда комфортен в дальних поездках. Для самых дорогих моделей Tesla предел - 560 км. Даже развитая инфраструктура с зарядными станциями на каждые 100 км не уменьшает масштабы проблемы. Зарядка двигателя электромобиля - долгая, и при условной поездке из Москвы в Минск по трассе на 700 км длительность пути вырастает существенно. Человек изначально не выбирает электротранспорт для таких маршрутов. Хотя эта проблема в будущем, вероятно, будет решена.
Электротранспорт будет занимать около 25-30% от всего рынка автомобилей и существовать с моделями на ДВС вместе, а не вместо них. Цифры в 25-30% - это потолок для доли рынка и годового выпуска, причем не только в России, но и в мире.
Есть ли шанс у российского автопрома? К нему у многих потребителей есть вопросы по модельному ряду и качеству продукции. В производстве очень важны автокомпоненты. У нас в стране с ними не идеально, но электромобиль - это новая технология, которая позиции многих стран в автопромышленности делает близкими, если не уравнивает. Потому что ни у кого пока еще ключевых компонентов для создания электромобиля либо нет, либо их производят стартапы, либо технология где-то куплена и постепенно приживается. Поэтому у России есть все шансы и возможности делать электромобили.
Догнать крупные автомобильные концерны сейчас очень тяжело - это требует огромных средств, времени, ресурсов и даже воспитания нового поколения инженеров. Но конкретно в секторе электротранспорта у нас должны появиться компании, которые займутся разработкой и производством.
Пусть у них будет небольшое число локализованных компонентов, пусть они делают что-то совместно с Китаем или другими странами, но это тот шанс для отечественного автопрома, который нельзя упускать. Иначе Россия отстанет от остального мира в части транспорта и машиностроении.
Развитие электротранспорта в России сегодня тормозит медленное появление необходимой инфраструктуры. Зарядных станций на всю страну сейчас чуть больше 500 единиц, треть приходится на Москву и Санкт-Петербург. В пятерке городов-лидеров также Иркутск, Красноярск и Новосибирск. Больших вложений для зарядок не требуется - это больше вопрос к девелоперам, к застройщикам, чтобы устанавливать станции на парковках и жилых комплексах.
Дорого стоят только быстрые зарядки, особенно с постоянным током: цена колеблется от 1,5 до 3 миллионов рублей. Плюс затраты на подключение, установку. Но если устанавливать их на заправочных станциях, где также есть бензин и газ, мини-маркеты с продуктами и другими мелочами, расходы быстро окупятся.
Также тормозит развитие электротранспорта производство литиевых батарей и добыча основного металла для них. Крупнейшие источники - Чили и Боливия. За ними идут США, Конго, Китай. С учетом напряженной геополитической обстановки Россия может начать испытывать трудности с получением лития из этих стран. Хотя у нас уже пытаются производить его в промышленных масштабах.
Однако литий, алюминий и другие компоненты батарей электромобилей являются перерабатываемыми. Поэтому в какой-то момент сложности с добычей лития перестанут быть острыми: старые батареи начнут возвращаться после переработки в новые элементы. Тем более литий можно получать из аккумуляторов не только непосредственно от электромобилей, но и, например, от смартфонов. Однако для этого процесс переработки должен стать более эффективным, а на это требуется время.
Кроме того, ведутся разработки технологий, которые позволят заменить литий: например, Diamond Battery - "вечная" бета-гальваническая батарея на переработанных ядерных отходах. Она сейчас кажется абсолютно фантастической по своим характеристикам, при этом дешевле литиевых. И другие аналоги есть: литий-титанатные батареи, литий-NMC и железо-фосфатные. Или варианты с совсем другими характеристиками, на других источниках энергии. Поэтому маловероятно, что именно добыча и производство лития станут проблемой для массового выпуска и использования электротранспорта.
Вместе с этим в России начинают смотреть на другие виды экологичного транспорта: например, на водородном двигателе.
Прототип осенью 2021 года показал КАМАЗ. В перспективе через 10-15 лет возможно появление и такого транспорта. В результате получится баланс между традиционными дизельными и бензиновыми машинами и экологичными: газовыми, водородными, электрическими.
Произойдет постепенное перераспределение - легковой и городской транспорт будет больше представлен электромобилями, коммерческий - машинами на компримированном природном газе (CNG).