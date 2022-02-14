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14.02.2022 21:14
Рубрика: В мире

Соратник Шольца призвал "признать законные интересы России"

Текст: Екатерина Забродина
Глава фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених "выразил понимание законных интересов России в сфере безопасности", передает газета Franfurter Allgemeine Zeitung. Заявление политика прозвучало в эфире телеканала ARD в день поездки немецкого канцлера Олафа Шольца на Украину и накануне его предстоящего визита в Москву.
Фото: Michael Kappeler/picture alliance/ Getty Images Фото: Michael Kappeler/picture alliance/ Getty Images
Фото: Michael Kappeler/picture alliance/ Getty Images

"Нужно публично признать, что у России тоже есть законные интересы в сфере безопасности", - заявил Мютцених.

Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
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Он обвинил США в "больших ошибках" после распада СССР, а также назвал другие "упущения" и "неправильные решения" американской администрации. Среди них - вторжение в Ирак, "перекосы в Европе" и выход из соглашений о контроле над вооружениями.

"Всё это вещи, которые также тревожат Россию", - заключил однопартиец Шольца. По его мнению, у Европы есть все шансы вернуться к диалогу с РФ и восстановить меры доверия на континенте.

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