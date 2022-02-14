Соратник Шольца призвал "признать законные интересы России"

"Нужно публично признать, что у России тоже есть законные интересы в сфере безопасности", - заявил Мютцених.

Он обвинил США в "больших ошибках" после распада СССР, а также назвал другие "упущения" и "неправильные решения" американской администрации. Среди них - вторжение в Ирак, "перекосы в Европе" и выход из соглашений о контроле над вооружениями.

"Всё это вещи, которые также тревожат Россию", - заключил однопартиец Шольца. По его мнению, у Европы есть все шансы вернуться к диалогу с РФ и восстановить меры доверия на континенте.