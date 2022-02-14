У лидера фракции "ЕР" обнаружили коронавирус

У руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева выявлен коронавирус, его тест дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

Как уточнили представители Васильева, лидер фракции находится на самоизоляции.

"В связи с этим он работает удаленно, - сообщили в пресс-службе. - Владимир Абдуалиевич чувствует себя удовлетворительно. Он вакцинирован. Симптомы обычной простуды".

Ранее сообщалось об обнаруженном коронавирусе у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Его состояние стабильно, он идет на поправку, отметили в партийной пресс-службе.