В Минздраве сообщили о состоянии госпитализированного Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с коронавирусом, оценивается как стабильное. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что врачи оказывают лидеру ЛДПР всю необходимую помощь.

Владимир Жириновский был доставлен в Центральную клиническую больницу 2 февраля. По данным Минздрава, у политика диагностирован "омикрон"-штамм коронавируса.

Ранее в пресс-службе ЛДПР заверили, что Жириновский в ближайшее время вернется к активной работе. В партии отметили, что политик ежедневно изучает прессу и рабочие документы, а также дает поручения по телефону.

В ЦКБ находится и лидер другой парламентской партии, КПРФ, Геннадий Зюганов. В партии сообщили, что политик проходит плановую госпитализацию по рекомендации врачей.

Сам лидер коммунистов позднее сообщил, что чувствует себя хорошо. Свою госпитализацию Зюганов объяснил "сложной операцией в свое время". На вопрос о подозрении на коронавирус он ответил отрицательно.