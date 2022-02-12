Зюганов сообщил о хорошем самочувствии после госпитализации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, на днях попавший в больницу, заявил, что чувствует себя хорошо и его скоро выпишут. Об этом политик заявил в комментариях информагентствам.

"Все нормально, трудимся, работаем, профилактику проходим, - цитирует его ТАСС. - У меня есть свои тут причины, у меня была сложная операция в свое время".

Поэтому Зюганов, согласно собственному объяснению, вынужден проходить диспансеризацию и профилактику. Особенно это актуально в условиях неутихающей пандемии, считает лидер партии.

На вопрос о подозрении на коронавирус он ответил отрицательно.

Зюганов добавил, что продолжает трудиться, находясь в больнице. По словам лидера коммунистов, его должны выписать из Центральной клинической больницы уже в ближайшие дни.

Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в сообщал, что Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ, компьютерная томография показала отсутствие поражения легких.