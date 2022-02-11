В КПРФ сообщили детали о состоянии Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в Центральной клинической больнице с симптомами ОРВИ, признаков поражения легких нет. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Компьютерная томография показала отсутствие поражения легких, написал депутат в своем Telegram-канале. По словам Обухова обследование показало, что "ситуация нормальная" - позволяет выписаться из больницы.

До этого глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил о плановой профилактической госпитализации политика на несколько дней - до конца недели. При этом он уточнил, что это не связано "ни с какими вирусами". Ющенко добавил, что самочувствие у лидера КПРФ отличное, он занят текущей партийной повесткой.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заболели лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и "Новых людей" Андрей Нечаев.