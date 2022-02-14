На Украине опровергли информацию об отказе от планов по вступлению в НАТО

Киев не собирается отказываться от заявки на вступление в НАТО, потому что такая задача прописана в конституции страны. Так отреагировали пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров и спикер МИД Украины Олег Николенко на слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко, заявившего, что Киев может "проявить гибкость и отказаться от своих планов по вступлению в Североатлантический Альянс, чтобы избежать войны".

Никифоров отметил, что прописанное конституцией вступление страны в НАТО полностью поддерживается властью и обществом, а послу в Великобритании следует дать возможность объяснить, что именно он имел в виду, упоминая "гибкость" Киева.

По мнению Николенко, слова Пристайко были вырваны из контекста. "Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса по безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности", - заявил спикер украинского МИД.