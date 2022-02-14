Упрощенный порядок установления инвалидности продлят до 1 июля

Упрощенный порядок признания или продления установленной инвалидности продлят до 1 июля. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Мы на сегодняшний день, понимая, что эпидемиологическая ситуация в целом в стране складывается пока на достаточно сложном уровне, оцениваем необходимость продления тех временных порядков, которые сейчас у нас действуют для признания инвалидности. Временный порядок действует до 1 марта. С учетом текущего положения вещей мы его планируем продлить до 1 июля", - приводит слова министра ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, главная особенность временного порядка заключается в том, что инвалидность автоматически продлевается на полгода заочно, то есть без обращения человека. Если инвалидность оформляется впервые, то группу человеку присвоят на основании медицинских документов и дополнительных обследований для этого не потребуется.

Ранее планировалось, что с 1 марта вступит в силу новый порядок - согласно ему инвалидность может продлеваться и заочно, и очно (при желании человека). Продлевать же ее будут уже не на полгода, а на сколько положено по виду заболевания. Теперь введение этого порядка сдвинуто до 1 июля.