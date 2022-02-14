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Рубрика: В мире

В Бундестаге назвали неприемлемым требование США об остановке "СП-2"

Затягивание сертификации трубопровода "Северный поток-2" не имеет смысла, а требования США остановить проект - неприемлемы. Об этом заявила депутат Бундестага, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

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По ее словам, абсурдным и дерзким является то, что власти США постоянно требуют свернуть проект "Северный поток-2", пишет ТАСС. Ультимативные заявления президента США Джо Байдена депутат считает неуважением демократического суверенитета Германии и ее европейских партнеров.

Платить за резкий рост цен на энергоносители в конечном итоге будут германские граждане, заявила Дагделен, подчеркнув, что затягивать сертификацию "Северного потока-2" глупо.

Ситуация с затягиванием процесса сертификации газопровода "Северный поток-2" политизирована, а объективных причин для затягивания сроков нет. Ранее такое мнение выразил посол России в Германии Сергей Нечаев. Он подчеркнул, что строительство газопровода велось в соответствии с законами Европейского союза. Вместе с тем Брюссель периодически изменял уже согласованные правила. Газопровод был построен в начале сентября прошлого года. Россия ожидает одобрения регистрации газопровода со стороны Германии, чтобы начать его эксплуатацию.

В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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