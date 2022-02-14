В центре "Вектор" рассказали, кому нужна третья доза "ЭпиВакКороны-Н"

Трехкратная схема вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона-Н" предусмотрена, в первую очередь, для пациентов с ослабленным иммунитетом. Об этом журналистам сообщили в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

При этом разработчики заверили, что иммунный ответ дает и двухкратная схема. "Применение вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по схеме введения трех доз предполагается в первую очередь для пациентов с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний", - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ранее в "Векторе" заявили, что "ЭпиВакКорона-Н" безопасна и не вызывает аллергических реакций. Согласно исследованиям, через шесть месяцев после начала курса вакцинации антитела появились у 98% участников, которым было введено три дозы вакцины. В группе пациентов, получилших две дозы вакцины, этот показатель составил 81%.

"ЭпиВакКорона-Н" - вторая разработка новосибирского научного центра для вакцинации от СOVID-19. Как и первая вакцина "Вектора" - "ЭпиВакКорона" - новый препарат создан на основе пептидных антигенов. Новая вакцина выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.