В Минфине рассказали, сколько смогут вложить в криптовалюту "не профи"

Для неквалифицированных инвесторов в России, то есть людям, которые фактически занимаются инвестированием непрофессионально, следует ограничить предельную сумму вложений в криптовалюту 50 тысячами рублей. При этом к квалифицированному инвестору требования при его желании вкладывать в криптовалюты будут ужесточены.

Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев изданию Forbes. Сейчас, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, необходимо выполнить одно из условий: иметь активы на счетах стоимостью минимум 6 млн рублей; проводить сделки с ценными бумагами на ту же или большую сумму в течение последнего года, при условии что число сделок за этот период превысило 40; иметь образование инвестора; иметь опыт работы в финансовых компаниях или сертификат специалиста финансового рынка (FRM, CFA или CHA).

На прошлой неделе правительство утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Она предполагает формирование в стране нормативно-правовой базы, которая позволит вывести из теневого оборота индустрию криптовалют, а также легализует эту деятельность на территории РФ.

Предполагается, что инвесторов в криптовалюты разделят на квалифицированных и неквалифицированных, криптобиржам будут выдавать лицензии на работу, владельцев криптокошельков начнут идентифицировать, а утверждать или отклонять операции по цифровым валютам будут российские банки. Легализация рынка повлечет за собой и налогообложение криптовалют, которые, скорее всего, признают неким имуществом.