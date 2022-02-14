В Совфеде предлагают разрешить использование сил ОДКБ без согласия парламентов

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что лидерам стран ОДКБ надо дать возможность направлять вооруженные подразделения в рамках ОДКБ без консультаций с парламентами. По его словам, эта позиция российской стороны нашла понимание у парламентариев стран-участниц Организации.

"У нас по каждому событию должна быть четкая повестка дня, что нам нужно выправлять и менять", - отметил он на круглом столе, посвященном борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями.

В частности, недавний, "несомненно, позитивный" опыт отправки миротворцев ОДКБ в Казахстан также показал, что процедуру можно уточнить, считает Карасин.

По его словам, на недавней встрече глав комитетов по международным делам парламентов стран-участниц Организации с российской стороны "четко прозвучал вопрос о том, что надо избегать случаев, когда парламенты были вынуждены дважды собираться", чтобы решить вопрос об использовании вооруженных сил за рубежом, как это было в Киргизии и Армении в январе этого года.

В этой связи российская сторона предлагает "пойти по линии законодательного оформления права руководства страны принимать решение без какого-либо дополнительного обсуждения в парламентских комитетах и в парламентах". "Это требование времени, потому что ситуация может развиваться по-разному", - подчеркнул Карасин и добавил, что, по его ощущениям, инициатива была воспринята с пониманием.

"Такую работу надо проводить и доводить до конца", - уверен глава комитета СФ по международным делам. При этом он призвал "аккуратно формулировать мысли", чтобы "не прижимать к стенке" коллег из других парламентов. "Но мы, обещаю вам, над этим поработаем", - заключил Карасин.

Напомним, 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ о порядке принятия решений об использовании совместных сил Организации говорил президент РФ Владимир Путин.

Нужно подумать о совершенствовании процедур принятия решений об использовании совместных сил ОДКБ, сказал тогда российский лидер. Решения по Казахстану были приняты оперативно, но нужно, чтобы они были единообразными, считает Путин. "Это улучшило бы качество нашей работы, подняло бы его еще чуть повыше и сделало бы нашу работу еще более эффективной, хотя и так в целом нам жаловаться особенно не на что", - добавил он.