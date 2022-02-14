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14.02.2022 08:05
Рубрика: Видео

Видео: глупая авария в облаке выхлопных газов

Текст: Вадим Давыденко

Нелепая авария произошла на юге Сербии исключительно из-за нежелания автомобилиста вовремя проводить диагностику своей машины и устранять мелкие неполадки, пока они не привели к фатальным поломкам.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: молниеносно увернулся от летящей на него машины

Пробой прокладки головки блока цилиндра случается нечасто и сама прокладка стоит недорого, но вот разбирать двигатель, заменять прокладку, а потом настраивать механизм ГРМ и газораспределение - с этим хлопот не оберешься. Видимо, поэтому наш герой до последнего тянул с поездкой на СТО, терпел сильный перегрев двигателя, подтекание масла и облака сизого дыма, вырывающегося из выхлопной трубы.

Терпел до тех пор, пока его машина не потерялась в этих облаках и пока в нее не врезался другой автомобиль. Можно, конечно, посетовать на неосторожность второго участника ДТП, но, похоже, что с таким чудовищным выхлопом авария была просто неизбежна.

Теперь помимо текущего ремонта двигателя придется раскошелиться на рихтовку кузова себе и второму участнику ДТП.

Видео: в нелепой аварии пострадали пассажиры автобуса
#видео