Владельцу Volvo с миллионным пробегом подарили авто. Но только на 2 года

Американец Джим О'Ши купил свой Volvo в 1991 году: не так давно счетчик пробега превысил отметку в миллион миль (около 1,6 миллиона километров). По этому случаю производитель решил вручить ему новую машину.

Автовладелец вспоминает, что приобрел Volvo вопреки воле отца, брат которого был дилером Ford и настаивал на том, что можно брать машины только этой марки. Когда отец узнал о покупке Volvo, то какое-то время не разговаривал с сыном. И тот пообещал, что проедет на этом автомобиле миллион миль. Так и получилось.

- Когда я приобрел Volvo, ко мне подъехал парень на автомобиле той же марки 1961 года выпуска. Не помню, что это была за модель. Но ему дали ключи от новой машины потому, что он проехал на своей миллион миль! И тогда я подумал - если он смог, то я тоже смогу, - вспоминает американец.

Джим О'Ши рассказал телеканалу FOX, что его автомобиль ни разу не был в авариях. Ему пришлось менять двигатель и трансмиссию, но седан до сих пор в строю, несмотря на ржавчину на кузове.

Теперь автовладельцу вручили ключи от новой Volvo S60, но не навсегда. В рамках двухлетней подписки Care by Volvo он может бесплатно получать услуги по техобслуживанию, замене шин, а также страховое покрытие. Примечательно, что новый автомобиль Джиму О'Ши вручил тот же сотрудник компании, что продал ему Volvo 30 лет назад.