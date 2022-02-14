Водитель забыл, что нужно управлять машиной. За что и получил срок

Полиция Северного Йоркшира опубликовала видео со странным гражданином, который находился за рулём автомобиля. Водителем этого персонажа назвать крайне сложно, потому что он делал всё, но только не управлял транспортным средством. Хорошо, что весь этот "трип" обошёлся без происшествий.

Видеозапись была сделана на камеру, установленную в автомобиле. За рулём находился 27-летний Мейсон Джеймс Коугилл, который распивает, предположительно, алкосодержащий напиток, звонит знакомым по видеосвязи, держа смартфон в руках, делает "самокрутку", выбрасывает из окна мусор.

Итогом такого поведения ожидаемо стало столкновение с другим транспортным средством, в результате ДТП никто не пострадал. Коугилл после аварии скрылся, чем усугубил своё положение, но одумался: сообщил о произошедшем своему боссу (автомобиль был корпоративным), который после просмотра видеозаписи уволил горе-водителя и передал видеоматериалы в полицию.

Коугиллу хватило ума не отпираться от предъявленных обвинений, и суд приговорил его к восьми месяцам лишения свободы. Его также лишили права управления транспортными средствами на срок 32 месяца с последующей строжайшей аккредитацией, если вдруг Коугилл вновь захочет сесть за руль.

В полиции Северного Йоркшира заявили, что Коугиллу на самом деле повезло, потому что то, что зафиксировано на камеру, не является кратковременной потерей концентрации за рулём - это очень длительный период, во время которого Коугилл практически не управлял автомобилем и не владел ситуацией.