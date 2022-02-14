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Рубрика: Власть

Захарова: Действия США и Британии - это классическая пропаганда войны

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Нынешние действия США и Великобритании - это классическая пропаганда войны. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны/ТАСС
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Пропаганда войны запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года. Но Вашингтон и Лондон всегда верны главному принципу - руки должны быть развязаны, отметила дипломат.

По словам Захаровой, задачей пакта, принятого в разгар холодной войны, была защита прав человека и отведение человечества от той пропасти, к которой в те годы его толкала военная риторика стран НАТО. Советский Союз, а затем и Российская Федерация, а также десятки стран по всему миру добровольно отказываются от этой угрожающей практики. Однако Вашингтон и Лондон не лишают себя возможности поднести спичку к стогу сена.

Происходящее сейчас - пропаганда войны в чистом виде, подчеркнула Захарова. Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у границ РФ военных учений НАТО, создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств.

Фото: Анна Марченко/ТАСС
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"США и Великобритания достали из своих загашников инструмент, который хранили добрых полвека, и теперь размахивают им, как дубинкой, поддерживая через CNN, Bloomberg, британские таблоиды управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах", - отметила Захарова.

Она добавила, что все готово к тому, чтобы рука Вашингтона нажала на придуманную бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон кнопку "Перегрузка".

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нагнетание напряженности вокруг Украины в ближайшее время может пойти на спад, но Запад продолжит накачивать ее оружием. Вполне вероятно, что когда пойдет разрядка, на Западе присвоят лавры себе, заявив, что именно Запад остановил "неизбежную российскую агрессию", спас Украину, введя санкции против РФ. В то же время настораживает накачка Украины оружием в масштабах, которых прежде не видели. И делается это в противоход тому, что Москва пытается сейчас предложить Западу.

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