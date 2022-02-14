Законопроект об ответственности за нападения собак внесут в Госдуму на этой неделе

Законопроект, регулирующий ответственность в случае нападения бездомных собак на людей, будет внесен в Госдуму на этой неделе. Об этом рассказал первый замглавы комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, для чиновников штрафы будут составлять до 200 тысяч рублей в тех случаях, когда нападение бездомных собак не привело к жертвам. Если же есть погибшие, то это уже уголовная ответственность, отметил Бурмистров в беседе с РИА Новости.

Кроме этого, штраф до 200 тысяч рублей предлагается установить и для владельцев, которые допустили нападение своих питомцев на людей. Бурматов пояснил, что последние истории с укусами связаны с собаками, у которых есть хозяева. Парламентарий подчеркнул: данный штраф предусмотрен за нанесение незначительного вреда. В случае причинения тяжкого вреда здоровью - это уже уголовная статья. Уточняется, что изменения вносятся в КоАП.

Ранее Владимир Бурматов заявлял о необходимо всестороннего подхода к решению проблемы с бездомными собаками. Депутат назвал главной проблемой тот факт, что бездомные собаки находятся на улицах, а не в приютах, а местные власти зачастую только имитируют деятельность в этой сфере.