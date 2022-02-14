Зеленский обратился к нации в ожидании "российской агрессии"

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к гражданам с речью, в которой призвал всех к сплоченности перед лицом "российской угрозы", передает ТАСС. Он объявил 16 февраля (день, на который западные СМИ запланировали "вторжение" - прим. ред) Днем единения и призвал бежавших в панике олигархов и депутатов вернуться на родину.

Зеленский подчеркнул, что Украина сейчас "сильна, как никогда":

"Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад", - не удержался он от очередной похвалы в адрес ВСУ.

При этом Зеленский выразил убежденность, что войны удастся избежать и что "Крым и Донбасс сами вернутся в состав Украины".

В России неоднократно говорили об отсутствии планов по "вторжению". В частности, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители НАТО искусственно нагнетают ситуацию вокруг Украины, чтобы использовать этот повод для усиления своего присутствия у российских границ.