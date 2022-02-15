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Актера Валерия Николаева направят на принудительное лечение

Новости
    15.02.2022, 13:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Общественной наблюдательной комиссии рассказали о состоянии российского актера Валерия Николаева, переведенного из спецприемника на Варшавском шоссе в психиатрическую больницу.

Как уточнили в ОНК, в настоящее время 56-летний артист, известный главной ролью в сериале "День рождения буржуя", находится в московской психбольнице №1.

Напомним. Посетившим его правозащитникам Николаев заявил, что его облил кипящим чаем (по другой версии - супом) сокамерник, уроженец одной из республик бывшего СССР. В результате артист, по его словам, получил ожоги 40% тела и потребовал 20 000 000 рублей компенсации - десять за моральный урон, и еще десять - на пластические операции.

Один из членов комиссии отметил в комментарии RT, что "визуально" никаких следов ожогов у Николаева нет. Есть несколько ссадин на руках, в районе запястий, и небольшое покраснение левого века, "но на ожоги это не похоже", заявили в ОНК.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Артист был задержан 9 февраля за вождение автомобиля без прав, в его моче обнаружены следы каннабиноидов. Николаев отсутствие у него водительского удостоверения попытался оправдать "недоразумением", а следы каннабиноидов - наличием данного вещества в якобы назначенном ему лекарстве. В то время как медики сообщили, что в состав указанного актером препарата каннабиноиды не входят по определению.

Переведен же в психиатрическую больницу Николаев был в связи с неадекватным поведением в спецприемнике - при этом психиатрической бригаде и в приемном покое госпиталя к нему пришлось применить "меры стеснения". По данным MK.RU, актер обнажался, вводя в смущение других господ арестантов, вводил себе зубную щетку в не предназначенное для этого отверстие, громко лаял и хихикал.

В больнице членов комиссии проинформировали, что 14 февраля суд принял решение о принудительном лечении известного артиста.

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