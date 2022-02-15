Без чего не обойтись. Россияне назвали 10 любимых опций в автомобиле

Современный автомобиль начинен различными опциями сверху донизу. Россиянам предложили выбрать самые полезные из них: результаты опроса получились не самые очевидные.

Исследование провело агентство "Автостат". В нем приняли участие более 7500 респондентов обоих полов, владельцы как новых, так и подержанных машин. Каждый из них мог выбрать сразу несколько вариантов ответа.

В итоге безоговорочным лидером рейтинга полезности стал гидроусилитель руля: его выбрали 63,9 процента опрошенных. На втором месте оказались подушки безопасности - 55,5 процента. В тройке лидеров также автоматическая трансмиссия с ее 46,1 процента.

Далее рейтинг опций выглядит следующим образом. Система ABS набрала 44,1 процента, климат-контроль - 42,4 процента, система ESP 34,4 процента, подогрев сидений 26,6 процента, обогрев зеркал 16,1 процента. Замыкают список обогрев лобового стекла с 12,9 процента и парктроник - 12,3 процента.