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15.02.2022 09:02
Рубрика: Легковые авто

Без чего не обойтись. Россияне назвали 10 любимых опций в автомобиле

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Пресс-служба Hyundai Фото: Пресс-служба Hyundai
Фото: Пресс-служба Hyundai

Современный автомобиль начинен различными опциями сверху донизу. Россиянам предложили выбрать самые полезные из них: результаты опроса получились не самые очевидные.

Фото: Пресс-служба Toyota
Десять автомобилей, которые стоит купить

Исследование провело агентство "Автостат". В нем приняли участие более 7500 респондентов обоих полов, владельцы как новых, так и подержанных машин. Каждый из них мог выбрать сразу несколько вариантов ответа.

В итоге безоговорочным лидером рейтинга полезности стал гидроусилитель руля: его выбрали 63,9 процента опрошенных. На втором месте оказались подушки безопасности - 55,5 процента. В тройке лидеров также автоматическая трансмиссия с ее 46,1 процента.

Далее рейтинг опций выглядит следующим образом. Система ABS набрала 44,1 процента, климат-контроль - 42,4 процента, система ESP 34,4 процента, подогрев сидений 26,6 процента, обогрев зеркал 16,1 процента. Замыкают список обогрев лобового стекла с 12,9 процента и парктроник - 12,3 процента.