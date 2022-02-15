Chery объявила старт продаж обновленного Tiggo 8

Chery начала продажи в России обновленного кроссовера Tiggo 8 с семиместным салоном. На данный момент в салонах дилеров появился автомобиль в единственной комплектации Prestige. Цена - 1 999 000 рублей без учета выгоды по маркетинговым программам.

Теперь Tiggo 8 наконец соответствует дизайну, который представлен в Китае (ранее у нас торговали кроссовером с дорестайлинговым экстерьером, но свежим салоном). Он отличается решеткой радиатора с "пунктирными" линиями и блоками из четырех светодиодных противотуманок с каждой стороны. В салоне добавилась панорамная крыша, атмосферная подсветка и электрорегулировки кресла переднего пассажира.

В остальном все по-прежнему. У Chery Tiggo 8 бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой или дистанционно, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, передние и задние парктроники, круговой обзор (с улучшенной графикой), кожаный салон, полный "зимний" пакет, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль.

Из двух моторов, которые были у кроссовера, остался один - турбированный 1.5 на 147 л.c. в паре с 6-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Заправлять машину можно 92-м бензином. Привод только передний.

Напомним, дорестайлинговый Chery Tiggo 8 стоил 1 889 900 и 1 939 900 рублей в зависимости от оснащения. Кстати, в пресс-службе Chery пообещали, что позже линейка комплектаций расширится, но точные сроки анонсировать в компании не готовы.