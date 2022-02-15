Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.02.2022 13:43
Рубрика: Легковые авто

Chery объявила старт продаж обновленного Tiggo 8

Текст: Андрей Полухин
Chery Tiggo 8. Фото: Пресс-служба Chery Chery Tiggo 8. Фото: Пресс-служба Chery
Chery Tiggo 8. Фото: Пресс-служба Chery

Chery начала продажи в России обновленного кроссовера Tiggo 8 с семиместным салоном. На данный момент в салонах дилеров появился автомобиль в единственной комплектации Prestige. Цена - 1 999 000 рублей без учета выгоды по маркетинговым программам.

Фото: Changan
Пять бюджетных китайских кроссоверов, которых не хватает в России

Теперь Tiggo 8 наконец соответствует дизайну, который представлен в Китае (ранее у нас торговали кроссовером с дорестайлинговым экстерьером, но свежим салоном). Он отличается решеткой радиатора с "пунктирными" линиями и блоками из четырех светодиодных противотуманок с каждой стороны. В салоне добавилась панорамная крыша, атмосферная подсветка и электрорегулировки кресла переднего пассажира.

В остальном все по-прежнему. У Chery Tiggo 8 бесключевой доступ и запуск мотора кнопкой или дистанционно, легкосплавные диски диаметром 18 дюймов, передние и задние парктроники, круговой обзор (с улучшенной графикой), кожаный салон, полный "зимний" пакет, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат-контроль.

Из двух моторов, которые были у кроссовера, остался один - турбированный 1.5 на 147 л.c. в паре с 6-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. Заправлять машину можно 92-м бензином. Привод только передний.

Напомним, дорестайлинговый Chery Tiggo 8 стоил 1 889 900 и 1 939 900 рублей в зависимости от оснащения. Кстати, в пресс-службе Chery пообещали, что позже линейка комплектаций расширится, но точные сроки анонсировать в компании не готовы.

Фото: Chery
#Chery