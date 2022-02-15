Для владельцев личных подсобных хозяйств могут появиться льготные кредиты

У владельцев личных подсобных хозяйств может появиться возможность взять льготный кредит. Этот вопрос намерены проработать в Минсельхозе РФ, следует из сообщения на официальном сайте ведомства.

В Минсельхозе напомнили, что с 2022 года гражданам, ведущим ЛПХ и оформленным в качестве самозанятых, стали доступны субсидии на компенсацию части расходов.

"Министерство также планирует проработать возможность включения личных подсобных хозяйств в систему льготного кредитования", - говорится в релизе.

Также в ведомстве отметили, что Минсельхоз сейчас сфокусирован на увеличении доли поставок в ритейл по прямым договорам между сельхозпроизводителями и торговыми сетями.