Экономист напомнил о повышении пенсий работающих россиян после увольнения

Работающие пенсионеры после увольнения имеют право на повышение пенсий. Об этом напомнил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Пенсия по старости формируется из двух частей - страховой и накопительной. Первая в свою очередь состоит из фиксированной части (гарантирована государством) и страховой (зависит от накопленных пенсионных баллов). Именно страховая часть повышается после увольнения.

"Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию", - отметил экономист в комментарии агентству "Прайм".

Ранее в ПФР объяснили, что работавшие пенсионеры после увольнения получат повышенную пенсию только через три месяца. При этом подавать заявление в Пенсионный фонд не требуется: работодатели до 15 числа каждого месяца направляют в ПФР отчетность, и факт осуществления работы определится автоматически.

После обработки и учета новых сведений Пенсионный фонд в течение месяца со дня их получения от страхователя принимает решение о выплате пенсии с учетом (без учета) индексации с месяца, следующего за месяцем принятия решения.