Эксперт Сергей Липовой: Россия не отыгрывает в своих учениях захватнические сценарии

Россия не отыгрывает в своих учениях захватнические сценарии. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

"Учения практически закончены, их итоги удовлетворительны, - подчеркнул он. - В принципе подобные совместные мероприятия с Беларусью всегда проходили гладко. Иностранные наблюдатели при всем желании не смогут назвать обыкновенные учебные маневры "российской агрессией", так как войска возвращаются в свои подразделения. Для нас это были, с одной стороны, просто учения. С другой - мы дали понять миру, что, во-первых, Россия и Беларусь сохраняют дружеские, братские отношения, и в случае конфликта готовы объединить усилия. Во-вторых, что мы не отыгрываем в своих учениях захватнические сценарии. Наша задача - защита рубежей, и только. Никаких нападений, о которых так полюбили кричать иностранные лидеры, мы не репетируем".

Также эксперт напомнил, что мы имеем право защищать свои границы и "будем делать это так, чтобы посягнувшие вообще забыли дорогу к России". "Что же касается дальнейших действий, то сейчас все зависит не от армии, а от политиков. Мы отрабатываем различные сценарии на учениях, "качаем мышцы" государства, чтобы не быть застигнутыми врасплох, но оставляем надежду на спокойное урегулирование разногласий между странами. По большому счету, судьбы мира чаще решаются в переговорах, нежели в конфликтах. Пусть и в этот раз будет так", - сказал Сергей Липовой.