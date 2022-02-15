Россия продемонстрировала силу и решимость - теперь от партнеров зависит дальнейший диалог

В ходе доклада, сделанного министром иностранных дел Сергеем Лавровым, глава внешнеполитического ведомства назвал "неудовлетворительными" ответы на его послание по тематике неделимости безопасности, но подчеркнул: "Сама инициатива России по евробезопасности встряхнула Запад". По мнению министра, возможности Москвы в вопросе диалога с партнерами в Европе и США "далеко не исчерпаны" и на данном этапе переговоры следует "продолжать и наращивать".

На встрече Владимира Путина с Сергеем Шойгу министр обороны доложил детали инцидента с американской субмариной, нарушившей морскую границу РФ. "Понадобилось почти три часа, чтобы принудить экипаж подлодки покинуть территорию вод России", - сообщил Шойгу. Министр также проинформировал о ходе учений, которые проходят в Западном военном округе и на всех флотах.

Нынешнее заявление Конашенкова о возвращении войск стало следствием данных российским лидером указаний по итогам состоявшихся с Лавровым и Шойгу встреч. Если прежде Запад без колебаний шел на обострение в отношениях с Россией, принимая недружественные, а порой заведомо провокационные решения, то теперь ситуация принципиально изменилась. Как отметил Лавров, по многим темам с Россией готовы разговаривать. Твердая и последовательная линия Москвы, подкрепленная дипломатическими и военными шагами, заставила горячие головы в Киеве, и не только в Киеве, "охолонуть".

Начались в различных форматах переговоры с США и НАТО - тот самый диалог, к которому призывал долгие годы Кремль и который полностью игнорировали наши оппоненты. Но теперь, будучи подкрепленным политической волей руководства России бескомпромиссно, где надо с помощью силы, отстаивать свои интересы, переговорный процесс сдвинулся с мертвой точки. Пока мы наблюдаем лишь первые признаки потенциальной разрядки, но и они в нынешней напряженной ситуации - очень серьезный результат. Сегодня важно и правильно несколько разрядить ситуацию, возобновить без предварительных условий в полном объеме диалог на всех дипломатических треках, которые прежде находились в "запустении". И не по вине Москвы.

Конечно, ответственность России и ее желание договориться по-хорошему безрассудные головы за океаном могут посчитать за слабость. Но на этот раз есть надежда, что не они будут играть первую скрипку в нынешнем разговоре России и Запада. Все уже почувствовали силу и решимость России, и теперь от наших партнеров по переговорам зависит, в каком направлении пойдет дальнейший диалог. Продолжится ли безумная гонка антироссийских санкций, которые лишь загоняют ситуацию в тупик и выжигают усилия дипломатов? Или переговорный процесс стартует с чистого листа? Но как бы ни развивались в дальнейшем события, очевидно, что нынешний кризис дал старт новому прочтению Западом российских требований к безопасности. И понимание, к каким непоправимым последствиям может привести демонстративное игнорирование позиции Москвы.

Россия готова к диалогу по вопросам безопасности, Россия предлагает рассматривать эти вопросы "в пакете", и Россия не собирается уступать и отступать, когда речь заходит о ее национальных интересах. Потому что у России сегодня достаточно сил и возможностей, чтобы защитить свои национальные интересы и своих граждан, где бы они не находились.