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14.02.2022 17:06
Рубрика: Власть

Шойгу рассказал об операции по выдворению подлодки США из российских вод

Текст: Иван Петров
Подводная лодка военно-морских сил США зашла в территориальные воды России на глубину более 4 километров, а выдворять ее пришлось около 3 часов. Детали инцидента с американской субмариной, в минувшую субботу нарушившей морскую границу, в понедельник президенту РФ Владимиру Путину рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, подлодка была обнаружена российскими моряками в районе Курильских островов "в результате работы группы Тихоокеанского флота при отработке одной из части учений".

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Военачальник отметил, что понадобилось почти 3 часа, чтобы принудить экипаж подлодки покинуть территорию вод РФ. "Она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов - это более 4 километров", - подчеркнул Сергей Шойгу.

Напомним, американскую атомную подлодку охотник типа "Virginia" в территориальных водах РФ обнаружили российские противолодочные силы РФ 12 февраля 2022 года. Инцидент зафиксирован в 10:40 мск около острова Курильской гряды Уруп. "В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английском языках было передано сообщение о том, что она находится в территориальных водах РФ, и требование о немедленном всплытии. Оно, однако, было проигнорировано", - сообщали российские военные.

После этого было принято решение о применении специальных средств, после чего подводная цель выпустила ловушку-имитатор и на максимальной скорости ушла в нейтральные воды.

В Минобороны РФ проинформировали представителя военного атташата США в Москве, сообщив ему, что действия американской подлодки в нашей стране расцениваются, как грубое нарушение норм международного права.

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