Новости

В Москве началось исследование новой назальной вакцины от COVID-19 10:07
Чижов: Россия ответит, если украинцы начнут убивать ее граждан где-либо 09:58
Заочно арестован лидер украинской радикальной группы "М.К.У." 09:50
Началась резка металла для двух подлодок проекта 677 "Лада" 09:45
Мужская эстафета по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 09:30
Премьер Японии проведет телефонные переговоры с президентом Украины 09:22
Глава Госсовета Италии: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности 09:13
Самолет Ан-26 совершил аварийную посадку на севере Иркутской области 09:11
В столице продлили "желтый" уровень опасности 09:06
В России снизились цены на авиаперелеты и ж/д билеты 08:55
Швейцарская горнолыжница Зутер завоевала золото ОИ в скоростном спуске 08:19
Сибирский мусор переработают за счет облигаций 08:00
Фристайлистка Таталина считает, что ее засудили в финале слоупстайла 07:58
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь 07:55
Россияне совершили более 21 миллиона поездок за рубеж в 2021 году 07:46
Ракета "Союз" вывела на орбиту стартовавший с Байконура грузовой корабль "Прогресс" 07:32
Научрук Гидрометцентра Вильфанд: Морозы на юге Сибири усилятся 07:20
Три очка Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Детройт" 07:10
Сноубордистка из Австрии Гассер завоевала второе олимпийское золото 06:42
Российская фристайлистка Таталина стала четвертой в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине 06:14
Сенатора Пушкова удивила реакция Киева на побег американских дипломатов 05:50
Какие профессии и сферы занятости могут исчезнуть из-за пандемии 05:05
Обозреватель Дежевски: Невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с РФ 04:43
Минобороны Канады решило отправить на Украину пулеметы и полтора миллиона патронов 04:30
Жительница Южно-Сахалинска провалилась под снег в кипяток 04:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
15.02.2022 09:13
Рубрика: В мире

Глава Госсовета Италии: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности

Текст: Александр Саможнев

Президент России Владимир Путин оказался прав, когда в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности призывал преодолеть однополярность мира и развивать многостороннее сотрудничество. Об этом рассказал председатель Госсовета Италии Франко Фраттини.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Песков назвал революционной Мюнхенскую речь Путина

"Необходимо отказаться от видения, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде пытается навести порядок", - отметил он.

Сами американские граждане поняли, что однополярность уже нельзя сохранить.

Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет знаменитой речи президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Он жестко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Также осудил планы расширения НАТО и размещения в Восточной Европе противоракетных установок.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что та речь Владимира Путина стала революционной. В ней он смог передать мировоззрение нашей страны по вопросам архитектуры безопасности и предстоящим вызовам.

В мире Европа Италия В мире США Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Ракета "Союз" вывела на орбиту стартовавший с Байконура грузовой корабль "Прогресс"
Глава Госсовета Италии: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь
Обозреватель Дежевски: Невежество главы МИД Британии Трасс ухудшило отношения с РФ
Сенатора Пушкова удивила реакция Киева на побег американских дипломатов
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?