Президент России Владимир Путин оказался прав, когда в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности призывал преодолеть однополярность мира и развивать многостороннее сотрудничество. Об этом рассказал председатель Госсовета Италии Франко Фраттини.

"Необходимо отказаться от видения, согласно которому США являются глобальным полицейским, который везде пытается навести порядок", - отметил он.

Сами американские граждане поняли, что однополярность уже нельзя сохранить.

Напомним, 10 февраля исполнилось 15 лет знаменитой речи президента РФ Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Он жестко раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Также осудил планы расширения НАТО и размещения в Восточной Европе противоракетных установок.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что та речь Владимира Путина стала революционной. В ней он смог передать мировоззрение нашей страны по вопросам архитектуры безопасности и предстоящим вызовам.