Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь

Власти США рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть Беларусь и Приднестровье. В сообщении госдепа подчеркивается, что американцам надо выехать как можно скорее, воспользовавшись общественным или частным транспортом.

Ну а тем, кто только собирается в Беларусь, следует учитывать, что "ситуация является непредсказуемой, в регионе повышенная напряженность".

В еще одном сообщении, опубликованном внешнеполитическим ведомством США, содержится просьба отказаться от поездок в Молдавию.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не планирует воевать с Украиной. Он отметил, что в случае реальной подготовки вооруженного вторжения на территорию соседнего государства средства массовой информации вели бы себя совсем по-другому. "Потому что СМИ - это артподготовка современной войны", - говорит политик.

Лукашенко также обратил внимание на то, что, как только утихают крики о возможной войне, "из Америки опять идет сигнал, и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война".