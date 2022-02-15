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15.02.2022 07:55
Рубрика: В мире

Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Беларусь

Власти США рекомендовали своим гражданам незамедлительно покинуть Беларусь и Приднестровье. В сообщении госдепа подчеркивается, что американцам надо выехать как можно скорее, воспользовавшись общественным или частным транспортом.

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Ну а тем, кто только собирается в Беларусь, следует учитывать, что "ситуация является непредсказуемой, в регионе повышенная напряженность".

В еще одном сообщении, опубликованном внешнеполитическим ведомством США, содержится просьба отказаться от поездок в Молдавию.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никто не планирует воевать с Украиной. Он отметил, что в случае реальной подготовки вооруженного вторжения на территорию соседнего государства средства массовой информации вели бы себя совсем по-другому. "Потому что СМИ - это артподготовка современной войны", - говорит политик.

Лукашенко также обратил внимание на то, что, как только утихают крики о возможной войне, "из Америки опять идет сигнал, и эта истерия начинает подогреваться. То есть ясно, кому нужна эта война".

В мире США В мире экс-СССР Беларусь В мире экс-СССР Молдавия В мире экс-СССР Украина

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