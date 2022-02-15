Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту

Гособвинитель Надежда Тихонова (слева в форме) и ее охранник (на заднем плане). Фото: Иван Егоров/РГ

Представителю прокуратуры, представляющей государственное обвинение по новому уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального, предоставлена государственная защита. Об этом во вторник, 15 февраля, вечером сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Гособвинителю предоставлена государственная защита", - сообщили в Мосгорсуде, уточнив, что такая процедура применяется в случае "существования угрозы безопасности".

Впрочем, по данным "РГ", госзащита прокурору была назначена уже ранее. На выездное заседание во вторник она приехала в сопровождении двоих охранников.

Напомним, во вторник Лефортовский суд Москвы приступил к рассмотрению двух новых уголовных дел в отношении Алексея Навального. Ему вменяют особо крупное мошенничество, а именно хищение средств, выделенных в качестве пожертвований. А также статью о неуважении к суду, проявленное на предыдущем судебном процессе.

Выездное заседание в колонии, где Навальный отбывает наказание, продолжится 21 февраля.