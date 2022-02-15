Новости

Захарова прокомментировала сюжет CBS по "вторжению РФ" 23:44
Смольный разъяснил, как в Петербурге возник 100%-й иммунитет к COVID-19 23:11
Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту 22:58
Цены на газ в Европе рухнули ниже 800 долларов впервые с начала года 22:57
Директор Третьяковской галереи Трегулова: На выставку Врубеля добавят утренние сеансы 22:57
Киев обратился в НАТО за помощью 22:43
Псаки: Байден не будет объявлять о новой политике по Украине 22:27
В Москве велосипедист сбил звезду TikTok Даню Милохина 22:24
Макрон попросил Путина не признавать ЛНР и ДНР 22:16
За сутки 241 военнослужащий Вооруженных сил выздоровел от коронавируса 21:50
Захарова: Лондон позорится своими заявлениями о нападении России на Украину 21:24
Канцлер ФРГ Шольц отметил "дружественную атмосферу" на переговорах с Путиным 21:07
Президент Сербии распустил парламент и назначил новые выборы 20:55
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100% 20:31
ЦБ Индии окрестил рынок криптовалют финансовой пирамидой 20:10
В украинском сегменте интернета отмечаются серьезные сбои 20:04
Роскомнадзор: "Яндекс" может передавать данные о посещаемости самостоятельно 19:57
Политехнический музей запускает конкурс для ученых и художников 19:27
Чернышенко: Число бюджетных мест в вузах по IТ-специальностям увеличат вдвое 19:25
Песков: Путин не смотрел выступление фигуристки Валиевой 19:15
Оверчук: Инвестиции РФ в экономику Таджикистана достигли 1,6 млрд долларов 19:09
Канцлер ФРГ Шольц: Расширение НАТО не планируется 19:09
Представители Японии и России обсудили развитие экономических отношений 18:59
Неизвестный напал с ножом на россиянок в Стамбуле 18:52
В Союзе пациентов оценили перспективы назальной вакцины против COVID-19 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
Сретение Господне: в чем суть праздника, что можно делать, а что нельзя
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
15.02.2022 22:58
Рубрика: Происшествия

Гособвинителю по новому делу Навального предоставили госзащиту

Текст: Иван Петров
Гособвинитель Надежда Тихонова (слева в форме) и ее охранник (на заднем плане). Фото: Иван Егоров/РГ Гособвинитель Надежда Тихонова (слева в форме) и ее охранник (на заднем плане). Фото: Иван Егоров/РГ
Гособвинитель Надежда Тихонова (слева в форме) и ее охранник (на заднем плане). Фото: Иван Егоров/РГ

Представителю прокуратуры, представляющей государственное обвинение по новому уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального, предоставлена государственная защита. Об этом во вторник, 15 февраля, вечером сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Фото: Константин Завражин/РГ
Навального судят за мошенничество - трату пожертвований на личные нужды

"Гособвинителю предоставлена государственная защита", - сообщили в Мосгорсуде, уточнив, что такая процедура применяется в случае "существования угрозы безопасности".

Впрочем, по данным "РГ", госзащита прокурору была назначена уже ранее. На выездное заседание во вторник она приехала в сопровождении двоих охранников.

Напомним, во вторник Лефортовский суд Москвы приступил к рассмотрению двух новых уголовных дел в отношении Алексея Навального. Ему вменяют особо крупное мошенничество, а именно хищение средств, выделенных в качестве пожертвований. А также статью о неуважении к суду, проявленное на предыдущем судебном процессе.

Выездное заседание в колонии, где Навальный отбывает наказание, продолжится 21 февраля.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Москва ЦФО Владимирская область

Главное сегодня

Переговоры Путина и Шольца. Главное
Лавров указал Блинкену на недопустимость агрессивной риторики Вашингтона
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Петербурге достиг 100%
Путин: То, что происходит сейчас на Донбассе - геноцид
Сергей Шойгу встретился в Дамаске с президентом Сирии Асадом
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды