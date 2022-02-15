Начался выездной процесс по новому делу Навального

В исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области началось выездное заседание Лефортовского суда Москвы по новому делу в отношении Алексея Навального. В освещении процесса участвуют более 100 журналистов. В режимную колонию пустили всех представителей СМИ, кто прислал накануне заявку на аккредитацию. В актовом зале колонии, где проходит выездное заседание, присутствует супруга блогера - Юлия Навальная. Журналисты следят за процессом по видеотрансляции.

В новом процессе слушается два дела в отношении Навального - об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В прошлом году на процессе по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войне, который проходил в Бабушкинском суде, Навальный неоднократно оскорблял судью, прокурора и участников процесса. Это дело по решению следствия было объединено с основным обвинением в мошенничестве, которое касается хищений средств из "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК - организация-иноагент, признанная экстремистской, запрещена в РФ и ликвидирована по решению суда). По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, которые были пожертвованы организации.

Сейчас Навальный, которого Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов, отбывает срок в колонии общего режима во Владимирской области. 2 февраля прошлого года Симоновский суд Москвы по представлению ФСИН отменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменил его на реальный - в три с половиной года колонии.