Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов Навального

Росфинмониторинг внес Алексея Навального, Любовь Соболь, Георгия Албурова и еще 19 человек в реестр террористов и экстремистов. Запись об этом появилась в реестре ведомства во вторник.

У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках.

Напомним, что 14 января Росфинмониторинг включил Леонида Волкова и Ивана Жданова в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело о создании экстремистского сообщества и руководстве им. Дело завели по той же статье и против сторонников Навального.

По версии следствия, не позднее 2014 года Навальный, будучи учредителем "Фонда борьбы с коррупцией" (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент), "с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации создал экстремистское сообщество и руководил им". В это время к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов.