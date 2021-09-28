СК возбудил против Навального дело о создании экстремистского сообщества

Следственный комитет возбудил против Алексея Навального уголовное дело о создании экстремистского сообщества и руководстве им. Дело завели по той же статье и против сторонников Навального.

Вот что заявили корреспонденту "РГ" в ведомстве.

- Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание и руководство экстремистским сообществом) в отношении А. Навального, Л. Волкова, И. Жданова и иных лиц, и по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) в отношении Л. Соболь, Г. Албурова, Р. Шаведдинова, В. Гимади, П. Зеленского, Р. Мулюкова и иных лиц.

По версии следствия, не позднее 2014 года Навальный, будучи учредителем НО "Фонд борьбы с коррупцией" (признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации), "с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации создал экстремистское сообщество и руководил им". В это время к преступной деятельности Навального присоединились Волков и Жданов.

Следствие считает, что для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников, организаторами были учреждены восемь некоммерческих организаций - фондов и коммерческих организаций, являвшихся структурными подразделениями сообщества.

В целях расширения сферы преступной деятельности в 2017 году было создано общественное движение "Штабы Навального" для осуществления деятельности сообщества в 37 регионах России. Основным куратором и руководителем "Штабов Навального" являлся Волков, представляющий "Федеральный штаб" в городе Москве. В период с 2014 по 2021 годы в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах.

В целях пропаганды преступной деятельности в интернете были созданы: сайт "Фонда борьбы с коррупцией", сайт общественного движения "Штабов Навального", собственный канал на YouTube "Алексей Навальный", а также использовались социальные сети Twitter, Instagram, Facebook и другие.

По мнению СК, противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки.

С этой целью в период с 2014 по 2021 годы руководители и участники экстремистского сообщества систематически проводили в российских субъектах несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской и террористической деятельности, совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинялся вред общественному порядку и общественной безопасности.

Решением Московского городского суда в текущем году ликвидировано НО "ФБК", НО "Фонд защиты прав граждан" и запрещена деятельность общественного движения "Штабы Навального" в связи с признанием их экстремистскими организациями.

Руководителями и участниками экстремистского сообщества был совершен ряд преступлений экстремистской направленности. Среди них - создание Навальным и руководство им совместно с Волковым и Ждановым некоммерческой организацией, выполняющей функции иноагента - ФБК. Они также призывали граждан к совершению противоправных деяний - к участию в несогласованных митингах 23 и 31 января, а также 21 апреля 2021 года. (ч. 2 ст. 239 УК РФ). Кроме того, в августе этого года Волков и Жданов (после принятия судом решения о запрете деятельности ФБК) разместили в сети видеоролик, в котором призывали неограниченный круг лиц осуществлять финансирование "Команды Навального" путем перечисления денежных средств и криптовалюты (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). В интернете также были размещены публикации с призывами к несовершеннолетним об участии 23 января 2021 года в несогласованных митингах (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Участник "Штаба Навального" Мулюков в Уфе 12 июня 2017 выступил перед гражданами с призывами к совершению насильственного изменения основ конституционного строя путем проведения революции на территории России (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Участник "федерального" "Штаба Навального" в городе Москве Зеленский в октябре 2020 года разместил в сети публикации, в которых побуждал к борьбе против существующей государственной власти с использованием насильственных действий (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

В СК заявляют, что расследование всех фактов преступной деятельности соучастников продолжается.